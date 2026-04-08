La LFP a publié les comptes de chaque club comme chaque année. On peut notamment observer ceux de l'ASSE : des comptes relativement alarmants pour la saison 2024-2025. Avec une perte nette de 29 M€, la première année sous l’ère Kilmer Sports laisse apparaître des déséquilibres majeurs. Décryptage.

Le chiffre interpelle. 29,061 millions d’euros de pertes. Pas rien pour un club comme l'ASSE. Derrière ce résultat financier, il est interessant de se pencher sur la première saison de Kilmer Sports Ventures. Le nouveau propriétaire de l'ASSE (depuis juin 2024) a essuyé des pertes. Des pertes financières qui ne mettent évidemment pas en péril le club puisque l'actionnaire principal de l'ASSE a les reins particulièrement solides. Mais ces chiffres négatifs expliquent en partie les choix de cette première saison ratée. Car cette saison-là devait être celle du retour en Ligue 1… elle s’est finalement terminée par une relégation.

Des revenus stables malgré la Ligue 1

Premier enseignement : les revenus n’ont pas explosé. Pourtant, le club évoluait en Ligue 1.

Les produits hors mutations s’élèvent à 39 M€, avec une répartition assez équilibrée :

Sponsors : 13,3 M€

Billetterie : 8,6 M€

Droits TV : 8,1 M€

Autres revenus : 8,8 M€

Problème : ces chiffres restaient relativement modestes pour un club de Ligue 1.

L’ASSE n’a pas su pleinement capitaliser sur son retour dans l’élite. Le stade Geoffroy-Guichard continue d’attirer, les partenaires sont présents, mais cela ne suffit pas à compenser les dépenses. L'ASSE a notamment résilié son partenariat avec Sportfive. Les efforts se multiplient en ce sens. Objectif : Etre de moins en moins dépendant des droits TV qui sont en chute libre.

Une explosion des charges, surtout salariales

C’est là qu'on observe une bascule. Les charges d’exploitation atteignent 75,8 M€, en forte hausse par rapport à la saison précédente. La masse salariale à elle seule grimpe à 38,6 M€, soit une augmentation de plus de 30%. C’est le point clé du déficit.

Pour se maintenir en Ligue 1, le club a investi sur les salaires. Mais sans résultats sportifs, cet effort s’est transformé en gouffre financier. Résultat : un déséquilibre massif entre recettes et dépenses. Et pourtant, la Nouvelle Direction de l'ASSE a fait attention à sa masse salariale. Ce qui lui a valu des tours sur le marché des transferts 2024. De belles occasions ratées.. Mais pas question complétement déséquilibrer les comptes.

Kilmer Sports face à un premier bilan contrasté

Cette saison marque la première année du fonds Kilmer Sports à la tête du club. Et le constat est clair : la transition a coûté cher.

L’ambition était là. Remettre rapidement l’ASSE au premier plan. Mais la formule n'a pas fontcionné :

hausse des investissements

résultats sportifs insuffisants

relégation immédiate

Un triple effet négatif. Kilmer Sports a injecté des moyens, mais sans stabilité sportive. Une politique de recrutement trop basé sur le trading a notamment été reproché.

ASSE : Un déficit structurel préoccupant ?

Le résultat des opérations hors mutation est particulièrement parlant : -36,8 M€.

Cela signifie que, sans ventes de joueurs, le club perd massivement de l’argent. Un signal fort.

Même avec un résultat positif sur les mutations (+17,7 M€), le bilan final reste lourdement déficitaire.

Traduction : L’ASSE dépend encore trop du trading de joueurs pour équilibrer ses comptes.

Mais contrairement à l'ère Romeyer - Caiazzo : Kilmer Sports peut remettre au pot et essuyer les pertes. Pour autant, il ne s'agit pas d'un modèle perenne. la volonté d'équilibre les comptes restera là dans les années à venir.

Une situation financière sous surveillance

Malgré ces pertes, le bilan reste encore maîtrisé à court terme :

Actif total : 103 M€

Situation nette : 53 M€

Pas d'inquiètude en la matière pour les Verts. Mais l'ASSE serait bien insipiré de remonter rapidement en Ligue 1 dès cette fin de saison. Les comptes de cette année ne sont pas encore connue mais l'écart entre les clubs de L1 et de L2 ne cessent de croitre.

ASSE : une relégation qui coûte très cher

C’est sans doute l’enseignement majeur. Cette saison devait être celle de la stabilisation en Ligue 1. Elle devient celle d’un déficit relativement conséquent… suivi d’une descente.

Double sanction :

sportive

financière

Le club va désormais devoir s’adapter à un contexte radicalement différent, avec moins de revenus et une nécessité de réduire ses charges.

ASSE : Ce qu’il faut retenir

Trois points ressortent clairement :

Des revenus insuffisants pour un club de Ligue 1

Une dépendance au mercato ou au propriétaire pour équilibrer

Mais aussi :

Une capacité d’investissement encore présente

Une base économique solide à reconstruire

Un tournant pour l’avenir de l'ASSE

Ces comptes marquent un tournant. L’ASSE va devoir avancer. Le club doit désormais :

surveiller sa masse salariale

mieux valoriser ses revenus

stabiliser son projet sportif

La montée en Ligue 1 n’est plus seulement un objectif sportif. Elle est devenue une nécessité économique. Une nécessité pour voir l'ASSE grandir et se péréniser. Ivan Gazidis et ses lieutenants savent ce qu'ils leur restent à faire.

Source : DNCG