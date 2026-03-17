Kevin Pedro continue de franchir les étapes à grande vitesse. Buteur face au Red Star, solide face à Grenoble et désormais élu pépite du mois en Ligue 2, le jeune défenseur de l’ASSE confirme son explosion au plus haut niveau. Une récompense méritée pour un joueur en pleine ascension.

L’AS Saint-Étienne tient peut-être l’une de ses belles révélations de la saison. À seulement quelques semaines de son installation dans le onze de Philippe Montanier, Kevin Pedro s’impose déjà comme un élément incontournable du onze de l'ASSE.

Sa performance contre le Red Star avait marqué les esprits. Son premier but en Ligue 2, inscrit dans un match maîtrisé (2-0), symbolisait déjà une montée en puissance. Cette fois, la reconnaissance est officielle : Kevin Pedro est élu pépite du mois en Ligue 2.

Tout s’accélère pour le jeune défenseur stéphanois. Encore discret en début de saison, Kevin Pedro a su saisir sa chance. Titularisé ces dernières semaines, il enchaîne les prestations solides. Sa capacité à défendre, mais aussi à se projeter vers l’avant, en fait un profil relativement complet. Un latéral complet, capable d’apporter dans les deux surfaces. Son but face au Red Star n’est pas anodin. Il récompense un joueur en confiance, capable désormais de peser offensivement.

Une récompense logique

Cette distinction de pépite du mois vient valider sa régularité. Kevin Pedro ne s’est pas contenté d’un coup d’éclat. Il s’inscrit dans la durée. Son entraîneur Philippe Montanier ne s’y est pas trompé. Après la rencontre face au Red Star, le technicien stéphanois soulignait déjà l’importance du joueur dans l’équilibre de l’équipe.

Un vestiaire conquis

Au sein du groupe, Kevin Pedro fait l’unanimité. Lucas Stassin, buteur lui aussi face au Red Star, n’avait pas caché ses félicitations. Le Belge avait salué « des gros matchs depuis plusieurs semaines », preuve que le travail du jeune défenseur est reconnu en interne.

Dans un vestiaire en pleine confiance, cette récompense vient renforcer une dynamique positive. Pedro est avant tout reconnu pour son écoute et son sérieux à l'ASSE.

L’ASSE tient sa nouvelle pépite

Formé au club, Kevin Pedro incarne parfaitement l’ADN stéphanois. Travail, patience et progression. Son émotion après son premier but à Geoffroy-Guichard avait marqué . Cette élection vient saluer ses prestations du moment. Mais ne marque que le début d'une carrière qui se lance tout juste. Une montée pour sa première saison chez les pros ? C'est tout le mal qu'on souhaite à Kévin Pedro et l'ASSE.

Source : Ligue 2