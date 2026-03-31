Bastia devra faire sans Johny Placide face à l’ASSE. Le gardien corse, décisif à l’aller, va être opéré et manquera plusieurs semaines. Un coup dur majeur avant un match déjà crucial.

Le Sporting Club de Bastia vient d’annoncer une mauvaise nouvelle. Son gardien titulaire, Johny Placide, sera opéré ce jour à Marseille. Gêné au genou depuis plusieurs semaines, le portier haïtien n’a pas pu éviter une intervention chirurgicale malgré les soins engagés.

Son indisponibilité est estimée à plusieurs semaines. Il manquera donc la réception de l’AS Saint-Étienne prévue le samedi 18 avril. Une absence qui pourrait peser très lourd dans la balance.

Car Placide n’est pas un joueur comme les autres dans l’effectif bastiais. Il est tout simplement l’un des hommes forts de la saison.

Placide, bourreau des Verts à l’aller

Impossible pour les supporters stéphanois d’oublier sa performance lors du match aller dans le Chaudron (2-2). Ce soir-là, Johny Placide avait écœuré les Verts.

Huit arrêts, dont plusieurs décisifs, et surtout un penalty stoppé face à Florian Tardieu. Une prestation XXL qui avait permis à Bastia de repartir avec un point précieux. Et d'enfoncer l'ASSE dans la crise avant la trêve hivernale.

Bastia sous pression avant un calendrier brûlant

Mais ce coup dur intervient dans un contexte déjà très tendu pour le club corse. Bastia joue gros sur cette fin de saison.

Avant même de penser à l’ASSE, les Bastiais ont un rendez-vous capital ce week-end face à Amiens… à Rodez. Une situation particulière liée aux sanctions de la LFP, qui laissent encore planer le doute sur la possibilité de jouer à Furiani.

Ce match face à Amiens est crucial. En cas de victoire, Bastia reviendrait à hauteur du barragiste. Une défaite, en revanche, compliquerait encore davantage la mission maintien.

Dans ce contexte, perdre son gardien numéro un est un véritable coup dur.

Une opportunité pour l’ASSE ?

Du côté de Saint-Étienne, cette absence pourrait peser. Face à une équipe fragilisée, les hommes de Philippe Montanier auront une belle carte à jouer.

Mais attention. Bastia reste une équipe accrocheuse qui va relatievement mieux. Et dans la lutte pour le maintien, chaque point vaudra de l’or.

L’information importante est claire : sans Placide, Bastia perd son dernier rempart. Et cela pourrait peser lourd face à une ASSE en quête de résultats.

Source : SC Bastia

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