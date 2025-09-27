A peine 3 jours après une victoire face au Stade de Reims (3-2), l’ASSE a enchaîné un 3e succès consécutif en Ligue 2. sur la pelouse de l’Amiens SC (0-1). Les Verts veulent continuer sur cette lancée face à Guingamp ce samedi soir. Eirik Horneland dispose d’un effectif presque au complet pour la réception des Bretons. Voici les 11 Stéphanois qui devraient débuter dans le Chaudron ce samedi soir.

Eirik Horneland n’a pas fait tourner son effectif ce mardi à Amiens. L’ex coach du SK Brann n’a fait que 2 changements parmi ses titulaires lors de la victoire face à Reims. Le norvégien avait permis à Zuriko Davitashvili et Mahmoud Jaber de retrouver une place de titulaire après leur légères blessures. Face à Guingamp, l’ASSE sera seulement privée de Luan Gadegbeku. Le jeune milieu stéphanois est touché à la cheville depuis la fin de la semaine passée et manquera encore plusieurs semaines de compétition. Le staff l'espère pour le retour de la trêve internationale, mi-octobre.

L’ASSE avait été privée de Joao Ferreira, touché lors de l'échauffement avant le match face à Reims. Le latéral portugais avait pu revenir à l’entraînement en début de semaine mais n’a pas été retenu pour la rencontre à Amiens. Il est désormais à disposition du coach et postule pour la rencontre de ce soir. Aïmen Moueffek, blessé depuis fin août dernier face à Grenoble, a refoulé une pelouse de Ligue 2 mardi soir en remplaçant Igor Miladinovic en seconde période.

Seuls Luan Gadegbeku et Lassana Traoré sont donc forfaits pour cette rencontre. Eirik Horneland a annoncé une absence du sénégalais jusqu’à la fin de la trêve. L’ASSE, en revanche, continue de se passer d’Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, qui ne sont pas dans les plans d’Eirik Horneland. Les Verts devront également toujours faire sans Pierre Ekwah qui n’a pas changé sa position et vient même de résilier son contrat unilatéralement. Une situation que l’ASSE a démentie.

Un nouveau retour en défense

Après avoir ramené un clean sheet pour son 150ème match en Ligue 2, Gautier Larsonneur sera évidemment, chargé de garder la cage stéphanoise pour cette rencontre. Le gardien et capitaine de l’ASSE à signé ce mardi, à Amiens, son 3ème match sans prendre de but cette saison.

En défense, Eirik Horneland devrait faire souffler Ebenezer Annan et rebasculer Maxime Benauer sur le couloir gauche. Le Ghanéen, de retour de blessure face à Reims, n'aurait pas dû débuter face aux champenois. Il vient cependant de disputer l’intégralité des 2 dernières rencontres de l’ASSE, suite à la blessure de Joao Ferreira. Le Portugais, de retour dans le groupe, devrait retrouver son couloir ce soir face à Guingamp. Après 2 matchs à droite, Maxime Bernauer devrait donc une nouvelle fois être replacé à gauche. Si le coach stéphanois est souvent contraint à des ajustements concernant ses latéraux, il peut compter sur la même charnière centrale depuis le début de saison. Mickaël Nadé et Chico Lamba devraient à nouveau être alignés dans l’axe.

Moueffek de retour dans le XI

Replacé en numéro 6 depuis quelques rencontres, Florian Tardieu devrait enchaîner à ce poste ce samedi soir face à l’EAG. Remplaçant au coup d’envoi face au Stade de Reims, Mahmoud Jaber avait retrouvé une place de titulaire au milieu ce mardi soir. L’international israélien devrait alors enchaîner une seconde titularisation consécutive dans un rôle de relayeur.

Pour completer son milieu, Eirik Horneland devrait titulariser Aïmen Moueffek. Après avoir vécu ses 2 premières titularisations en Vert, Igor Miladinovic devrait retrouver une place sur le banc au profit du joueur formé à l’ASSE. Le marocain avait remplacé le Serbe en seconde période mardi et fait son retour en Ligue 2 après un peu plus de 3 semaines d’absence.

L’ASSE veut consolider son statut de meilleure attaque

Sur le côté droit de l’attaque stéphanoise, Irvin Cardona devrait être titularisé aux dépens d’Augustine Boakye. Le Ghanéen, qui se montre particulièrement décisif en ce début de saison devrait être laissé sur le banc pour cette rencontre. Irvin Cardona n’est pas entré en jeu à Amiens et a donc les jambes moins lourdes que l’ancien de Wolfsberger, qui à joué la quasi totalité du match en Picardie.

Sur l’aile gauche, Zuriko Davitashvili devrait enchaîner une seconde titularisation de rang. L’international géorgien avait fait son retour dans le groupe lors du succès 3-2 face à Reims avant d’être titularisé à Amiens. Le géorgien s’est d’ailleurs montré décisif sur le but de l’ASSE, mardi soir, en trouvant le poteau de Bernardoni. Le ballon est ensuite revenu sur Lucas Stassin, qui a offert les 3 points aux Verts. Impliqué sur 5 des 6 derniers buts des Verts, le Belge devrait être choisi pour évoluer en pointe ce samedi soir.