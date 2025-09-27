À l’approche de la réception de Guingamp samedi soir, l’AS Saint-Étienne (ASSE) prépare un duel qui pourrait compter entre la meilleure attaque et la pire défense du championnat. En conférence de presse, Eirik Horneland a abordé ce match de la 8ᵉ journée de Ligue 2.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “On doit déplorer les absences de Luan Gadegbeku et Lassana Traoré qui seront tous les deux forfaits jusqu'à la fin de la prochaine semaine internationale. En dehors de ça, le groupe est au complet. N’Guessan est au Chili avec son équipe nationale pour la Coupe du Monde U20.

Ferreira is back

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “João Ferreira est prêt. C'était un choix de ne pas utiliser João sur notre dernier match à Amiens. Il n'était pas prêt physiquement. Pendant qu'on a joué, il a suivi son programme individualisé. Il a bien travaillé. On l'a récupéré cette semaine et ça s'est bien passé pour lui. Donc, on peut compter sur lui ce week-end."

L'ASSE est prête !

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Trois matchs en trois jours ? Le dernier match a été difficile, mais on s'en est bien sortis. Les joueurs sont en forme en ce moment. Même si ce n'était pas un grand match, on s'en est sortis. On a pris le bon résultat. Ce jeudi, les joueurs étaient off pour avoir un peu de repos, à la fois pour les têtes et pour les corps. Aujourd'hui, on a bien travaillé. On est prêts."

Un bon bilan comptable en Ligue 2

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Les résultats sont bons sur le plan comptable, mais quand on regarde les matchs, on se rend compte qu'ils sont assez difficiles. À part Rodez, on n'a pas eu vraiment de matchs gagnés facilement. Il faut vraiment qu'on aborde les matchs à fond. Il faut qu'on soit concentré. et pour qu'on aille chercher des performances qui soient encore meilleures. On sent la confiance grandir au sein du groupe. On sent que l'état d'esprit est bon et qu'il est chaque fois meilleur. Pour le moment, je trouve que nos prestations sont plutôt correctes."

Les matchs ne sont jamais faciles. Il faut aussi voir qu'en face de nous, il y a des équipes qui nous rendent la tâche difficile. La Ligue 2 est un championnat très costaud. On voit que journée après journée, les scores sont souvent serrés. Il y a beaucoup de matchs nuls. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu et je n'ai pas souvenir d'avoir eu beaucoup de matchs faciles dans ma vie. Il faut se battre à chaque rencontre pour avoir le meilleur résultat possible."

Les Verts apprennent la patience

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “L'apprentissage de la patience ? Les joueurs apprennent à avoir cette patience match après match. Ça demande beaucoup d'efforts d'avoir des opportunités de but et de remporter ces matchs. Donc c'est vraiment une affaire de patience, mais aussi de concentration. J'ai l'impression que les joueurs gagnent de plus en plus en termes de continuité. Nous aussi sur la manière de composer l'équipe. C'est quelque chose qui va s'apprendre au fur et à mesure des matchs."

La concurrence en attaque

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : La concurrence en attaque ? La L2 est une grande compétition. On a Davitashvili, Stassin, Boakye qui ont commencé le dernier match. En attaque, il y a vraiment une forte concurrence. On a pu voir que sur le dernier match, les titulaires n'étaient pas les mêmes. On se pose toujours la même question entre la continuité d'un match sur l'autre et le fait de faire rentrer des joueurs avec du sang frais. Pour le moment, on n'a pas encore décidé qui sera aligné demain, mais je suis sûr qu'on verra plusieurs joueurs tout au long de la rencontre. On a aujourd'hui six joueurs offensifs qui se disputent la place sur la ligne offensive. C'est juste une très bonne chose à gérer pour l’AS Saint-Etienne d'avoir le choix."