Coup de tonnerre dans le Forez : Pierre Ekwah ne serait plus un joueur de l’AS Saint-Étienne. Quelques semaines seulement après que le club a levé son option d’achat, le milieu franco-ghanéen de 23 ans a décidé de rompre son contrat. Estimé à près de 7 M€, l’ancien pensionnaire de Sunderland discute déjà avec plusieurs clubs étrangers. L’ASSE a communiqué pour démentir cette information.

Prêté à l’ASSE durant la saison 2024-2025, Ekwah avait su tirer son épingle du jeu dans un exercice marqué par la relégation en Ligue 2. Ses performances avaient convaincu les dirigeants stéphanois, qui ont activé son option d’achat in extremis, officialisant l’opération le 14 août dernier par un communiqué. Mais dès cette annonce, la relation entre le joueur et le club s’est envenimée. Ekwah n’avait aucune intention de poursuivre sa carrière à l’échelon inférieur et a vécu cette décision comme une contrainte.

Des tensions avec la direction

À la reprise, le milieu n’a jamais rechaussé les crampons à L’Étrat. Erik Horneland lui-même a reconnu fin août être sans nouvelles : « J’ai cherché à contacter Pierre Ekwah dès le début de la préparation, mais je n’ai pas eu de réponse. » L’ASSE avait tenté de justifier son absence par un arrêt maladie, tout en refusant de céder aux demandes de résiliation anticipée formulées par le clan du joueur. Très vite, le fossé est devenu irréparable.

Début septembre, le dossier a connu son épilogue. Selon Foot Mercato, Pierre Ekwah a obtenu la résiliation unilatérale de son contrat. Il n’aura ainsi disputé aucune rencontre officielle ni même participé à un entraînement avec les Verts cette saison. Une situation rare et révélatrice de la fracture totale entre le joueur et le club.

Pierre Ekwah attire l’attention. Plusieurs formations anglaises, belges et italiennes se seraient manifestées pour l’accueillir. Son avenir devrait bien s’écrire loin du Forez, confirmant que son passage à l’ASSE restera une courte parenthèse dans sa carrière.

L’ASSE communique et dément

Dans un communiqué transmis à Foot Mercato, l’ASSE nie toute rupture unilatérale du contrat de Pierre Ekwah : "L’AS Saint-Étienne dément les informations parues ce jour. Pierre Ekwah est lié contractuellement au club jusqu’en 2029. Conformément au droit du travail et aux règlements sportifs applicables, l’ASSE n’a pas vocation à commenter plus avant un dossier individuel. Le club poursuit ses échanges avec le joueur et ses représentants dans un esprit de responsabilité et de respect des règles."