Après deux défaites, l’ASSE affronte le Paris FC ce vendredi. Un déplacement compliqué, mais les Vertes veulent s’appuyer sur leur état d’esprit pour lancer leur saison. Retour sur cette rencontre comptant pour la troisième journée d'Arkema Première Ligue

La saison d’Arkema Première Ligue a repris il y a deux journées et l’ASSE court toujours après son premier point. Battues à Nantes (1-0) lors de la reprise, puis dominées par l’OL dans un Derby toujours très attendu (2-0), les Stéphanoises espèrent inverser la dynamique. Avec l'ASSE, chaque match est une opportunité de se relever.

Le contenu du match face à Lyon a malgré tout donné des raisons d’espérer. Le bloc défensif a été solide par séquences, et l’état d’esprit affiché par les joueuses a été salué par leur entraîneur Sébastien Joseph. L'entraîneur de l'ASSE attend maintenant plus de tranchant offensif.

Un gros morceau à l’extérieur

Ce week-end, c’est un déplacement très compliqué qui attend l’ASSE. Le Paris FC, engagé en Ligue des champions, fait partie des formations les plus solides du championnat. L’équipe du Paris FC ambitionne clairement une place sur le podium. Cependant, l'ASSE se prépare à montrer son meilleur visage face à un adversaire redoutable.

Mais les Vertes ont prouvé la saison passée qu’elles étaient capables de faire un coup sur la pelouse du PFC. Un but en fin de match signé Cindy Caputo (aujourd’hui à Fleury) avait offert trois points inespérés.

Première mi-temps de Paris FC - ASSE

Le XI aligné pour défier le Paris FC 💚 Allez les Vertes ! #PFCASSE pic.twitter.com/arnPL2o6DW — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) September 26, 2025

Les Parisiennes prennent le jeu à leur compte dès les premières minutes. À la 13e minute, les locales ouvrent le score sur une frappe croisée. Durant ce premier acte, l’ASSE peine à se procurer la moindre situation dangereuse. Ce sont bien les joueuses du Paris FC qui se montrent les plus proches de faire le break.

À la mi-temps, Sébastien Joseph décide de réagir en procédant à deux changements : Adèle Connesson et Rachel Corboz font leur entrée. Mais la seconde période est une nouvelle fois dominée par le Paris FC, qui parvient à inscrire un deuxième but. Alice Pinguet est battue sur un lob bien senti.

L’ASSE tente de réagir. Pierre-Louis déborde et centre, mais la reprise d’Hornemann fuit le cadre. Les Stéphanoises gagnent en intensité offensive et se montrent de plus en plus dangereuses. À la 70e minute, malgré de bonnes intentions, cela reste insuffisant pour renverser la vapeur.

Malgré une dernière grosse occasion signée Adèle Connesson, la rencontre se termine sur une défaite 2-0 en faveur du PFC. Après trois journées de championnat, l’ASSE ne compte toujours aucun point. Rendez-vous la semaine prochaine dans le Chaudron face à l’OM, pour – enfin – lancer la saison ?