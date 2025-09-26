Pour la première fois de la saison, l’ASSE a dû composer avec un calendrier resserré et trois rencontres programmées en sept jours. Après avoir dominé Reims (3-2) puis enchaîné par une victoire précieuse à Amiens (0-1), les Verts s’apprêtent à recevoir Guingamp ce samedi soir. Une séquence exigeante qui a mis en lumière la gestion des temps de jeu par Eirik Horneland.

L’entraîneur norvégien n’a jamais caché sa philosophie : privilégier la continuité. Avant le déplacement à Amiens, il avait clairement affiché ses intentions pour l'ASSE : « Trois matchs en une semaine ? Turn-over ? Ma politique à moi, c’est de gagner les matchs, c’est vraiment le plus important pour nous. La semaine a très bien commencé avec cette victoire contre Reims. Il nous reste encore des choses à faire, mais je vais chercher à aligner la meilleure équipe du moment pour le prochain match. »

La continuité avant tout pour l'ASSE

Dans les faits, certains cadres ont été utilisés sans ménagement : Larsonneur, Nadé, Lamba, Bernauer, Annan et Tardieu ont disputé l’intégralité des 180 minutes sur les deux dernières rencontres. Stassin (177 minutes) et Boakye (179 minutes) n’ont, eux aussi, guère soufflé. À l’inverse, d’autres comme Ferreira ou Gadegbeku, blessés, n’ont pas foulé la pelouse, tandis que Moueffek (17 minutes) ou Duffus (3 minutes) ont dû se contenter de bouts de match.

Horneland assume

Cette gestion serrée interroge inévitablement sur le plan physique. Le coach de l'ASSE assume : « Ma vision des choses, c’est que le travail des joueurs, c’est vraiment d’être affûté à tous les moments. Donc c’est là-dessus que je vais faire mes choix. » Horneland estime que la meilleure garantie reste de faire confiance à ses hommes en forme du moment, quitte à créer certaines frustrations dans le vestiaire.

Encore les mêmes face à Guingamp ?

La réception de Guingamp samedi soir constituera un nouveau test grandeur nature pour cette politique de continuité. Quel onze ? Quels choix du coach ? Cette semaine restera quoi qu'il en soit riche en enseignement pour l'ASSE.

Temps de jeu sur les deux derniers matchs de l'ASSE

180 minutes : Lamba, Larsonneur, Nadé, Tardieu, Annan, Bernauer

: Lamba, Larsonneur, Nadé, Tardieu, Annan, Bernauer 179 minutes : Boakye

: Boakye 177 minutes : Stassin

: Stassin 163 minutes : Miladinovic

: Miladinovic 113 minutes : Jaber, Davitashvili

: Jaber, Davitashvili 74 minutes : Cardona

: Cardona 67 minutes : El Jamali

: El Jamali 17 minutes : Moueffek

: Moueffek 3 minutes : Duffus

: Duffus 1 minute : Old

: Old 0 minute (blessé) : Ferreira, Gadegbeku

: Ferreira, Gadegbeku 0 minute : Appiah, Traoré, Batubinsika, Ekwah, J. Mouton, Maçon, Maubleu, N’Guessan, Stojkovic

Le Temps de jeu depuis le début de saison - ASSE

Lamba — 630 minutes

Larsonneur — 630 minutes

Nadé — 630 minutes

Tardieu — 630 minutes

Boakye — 459 minutes

Annan — 443 minutes

Jaber — 428 minutes

Davitashvili — 404 minutes

Cardona — 378 minutes

Bernauer — 360 minutes

Ferreira — 347 minutes

Stassin — 306 minutes

Moueffek — 277 minutes

Miladinovic — 237 minutes

Gadegbeku — 206 minutes

Duffus — 153 minutes

El Jamali — 152 minutes

Old — 131 minutes

Appiah — 123 minutes

Traoré — 6 minutes

Batubinsika — 0 minute

Ekwah — 0 minute

J. Mouton — 0 minute

Maçon — 0 minute

Maubleu — 0 minute

N’Guessan — 0 minute

Stojkovic — 0 minute

Source : Fbref - ASSE