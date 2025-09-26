Pour la première fois de la saison, l’ASSE a dû composer avec un calendrier resserré et trois rencontres programmées en sept jours. Après avoir dominé Reims (3-2) puis enchaîné par une victoire précieuse à Amiens (0-1), les Verts s’apprêtent à recevoir Guingamp ce samedi soir. Une séquence exigeante qui a mis en lumière la gestion des temps de jeu par Eirik Horneland.
L’entraîneur norvégien n’a jamais caché sa philosophie : privilégier la continuité. Avant le déplacement à Amiens, il avait clairement affiché ses intentions pour l'ASSE : « Trois matchs en une semaine ? Turn-over ? Ma politique à moi, c’est de gagner les matchs, c’est vraiment le plus important pour nous. La semaine a très bien commencé avec cette victoire contre Reims. Il nous reste encore des choses à faire, mais je vais chercher à aligner la meilleure équipe du moment pour le prochain match. »
La continuité avant tout pour l'ASSE
Dans les faits, certains cadres ont été utilisés sans ménagement : Larsonneur, Nadé, Lamba, Bernauer, Annan et Tardieu ont disputé l’intégralité des 180 minutes sur les deux dernières rencontres. Stassin (177 minutes) et Boakye (179 minutes) n’ont, eux aussi, guère soufflé. À l’inverse, d’autres comme Ferreira ou Gadegbeku, blessés, n’ont pas foulé la pelouse, tandis que Moueffek (17 minutes) ou Duffus (3 minutes) ont dû se contenter de bouts de match.
Horneland assume
Cette gestion serrée interroge inévitablement sur le plan physique. Le coach de l'ASSE assume : « Ma vision des choses, c’est que le travail des joueurs, c’est vraiment d’être affûté à tous les moments. Donc c’est là-dessus que je vais faire mes choix. » Horneland estime que la meilleure garantie reste de faire confiance à ses hommes en forme du moment, quitte à créer certaines frustrations dans le vestiaire.
Encore les mêmes face à Guingamp ?
La réception de Guingamp samedi soir constituera un nouveau test grandeur nature pour cette politique de continuité. Quel onze ? Quels choix du coach ? Cette semaine restera quoi qu'il en soit riche en enseignement pour l'ASSE.
Temps de jeu sur les deux derniers matchs de l'ASSE
- 180 minutes : Lamba, Larsonneur, Nadé, Tardieu, Annan, Bernauer
- 179 minutes : Boakye
- 177 minutes : Stassin
- 163 minutes : Miladinovic
- 113 minutes : Jaber, Davitashvili
- 74 minutes : Cardona
- 67 minutes : El Jamali
- 17 minutes : Moueffek
- 3 minutes : Duffus
- 1 minute : Old
- 0 minute (blessé) : Ferreira, Gadegbeku
- 0 minute : Appiah, Traoré, Batubinsika, Ekwah, J. Mouton, Maçon, Maubleu, N’Guessan, Stojkovic
Le Temps de jeu depuis le début de saison - ASSE
- Lamba — 630 minutes
- Larsonneur — 630 minutes
- Nadé — 630 minutes
- Tardieu — 630 minutes
- Boakye — 459 minutes
- Annan — 443 minutes
- Jaber — 428 minutes
- Davitashvili — 404 minutes
- Cardona — 378 minutes
- Bernauer — 360 minutes
- Ferreira — 347 minutes
- Stassin — 306 minutes
- Moueffek — 277 minutes
- Miladinovic — 237 minutes
- Gadegbeku — 206 minutes
- Duffus — 153 minutes
- El Jamali — 152 minutes
- Old — 131 minutes
- Appiah — 123 minutes
- Traoré — 6 minutes
- Batubinsika — 0 minute
- Ekwah — 0 minute
- J. Mouton — 0 minute
- Maçon — 0 minute
- Maubleu — 0 minute
- N’Guessan — 0 minute
- Stojkovic — 0 minute
Source : Fbref - ASSE