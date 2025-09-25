Gautier Larsonneur, capitaine de l’ASSE, a célébré son 150e match en Ligue 2 lors de la victoire des Verts à Amiens (1-0). Un cap franchi avec un nouveau clean sheet qui confirme son rôle de leader dans la quête de montée.

Mardi soir, sur la pelouse du stade de la Licorne, l’AS Saint-Étienne a décroché une victoire précieuse face à Amiens (1-0). Mais au-delà des trois points, cette soirée restera particulière pour Gautier Larsonneur. Le portier des Verts disputait en effet son 150e match en Ligue 2, une étape importante dans sa carrière. Rarement inquiété, mais toujours attentif, le gardien a assuré la sérénité de son équipe et signé un nouveau clean sheet, la 60e de son parcours en L2.

Larsonneur, un gardien référence en Ligue 2

Passé par Brest et Valenciennes, le capitaine stéphanois affiche des statistiques qui témoignent de sa régularité. 150 matchs joués dans leur intégralité, 139 buts encaissés et 60 clean sheets. Cela représente une moyenne de 0,93 but encaissé par match et un clean sheet tous les 2,5 matchs. Des chiffres qui le placent parmi les meilleurs gardiens de la division.

À titre de comparaison, son passage en Ligue 1 (96 matchs, 173 buts encaissés et seulement 18 clean sheets) avait été plus difficile, preuve que la deuxième division est son terrain d’expression privilégié.

Un leader prolongé jusqu’en 2028

À 28 ans, Gautier Larsonneur ne se contente pas d’aligner les performances individuelles. Depuis son arrivée dans le Forez en 2023, il s’est imposé comme un cadre du vestiaire, un capitaine écouté et un symbole de la solidité retrouvée de l’ASSE. Le club ne s’y est pas trompé : convaincu de son rôle central dans le projet, il l’a récemment prolongé jusqu’en 2028. Avec pour mission principale de ramener les Verts à leur place, en Ligue 1, et de continuer à écrire l’histoire du club avec la même rigueur et la même détermination.