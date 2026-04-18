L’ASSE se déplace au Stade Armand-Cesari à Bastia, ce samedi soir pour la 31ᵉ journée de Ligue 2. Le dernier voyage des Stéphanois sur la pelouse du Sporting avait vu les visiteurs s’imposer assez largement. Retour sur le large succès des Verts en Corse lors du printemps 2024.

Les hommes d’Olivier Dall’Oglio vont beaucoup mieux depuis un mois. Après une défaite à Dunkerque, début février, les stéphanois ont enchaîné six matchs de suite sans perdre, dont cinq victoires. L’ASSE vient d’ailleurs de s’offrir le leader auxerrois dans le Chaudron et veut poursuivre sa bonne dynamique.

Face à des Corses qui veulent s’éloigner de la zone rouge, la tâche s’annonce délicate face à un stade souvent hostile où la victoire est compliquée à aller chercher.

Larsonneur décisif, l’ASSE efficace

La rencontre ne pouvait plus mal démarrer pour l’ASSE. Sur un ballon mal négocié par Batubinsika, Bastia se procure une première situation au bout de quarante secondes. Mickaël Nadé va se montrer fautif et concéder un pénalty. Buteur à l’aller, Migouel Alfarela se présente à nouveau devant Gautier Larsonneur. Contrairement à la rencontre dans le Chaudron, le bastiais butte sur le portier stéphanois qui permet aux siens de ne pas être menés d’entrée.

La réponse de l’ASSE intervient au quart d’heure de jeu. Dylan Chambost se charge d’un corner qui n’est repris par aucun joueur. Le ballon termine sa course au fond des filets et le numéro 14 stéphanois s’offre un but sur corner direct. Bastia va tenter de réagir avec Bianchini qui efface Larsonneur avant de buter sur Léo Pétrot.

Cinq minutes, avant la pause, Mathieu Cafaro est contraint de céder sa place à Nathanaël Mbuku. L’ancien rémois va obtenir un pénalty au bout du temps additionnel. L’ailier prêté par Augsbourg se fait justice lui-même et double la marque pour les siens. Un but qui permet à l’ASSE de rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance.

Les Verts creusent l’écart et s’imposent facilement

En seconde période, les Verts se contentent de gérer l’avance dans un premier temps. À la 68ᵉ minute, Irvin Cardona enclenche la troisième et marque frappe rasante de l’extérieur de la surface. L’ancien brestois s’offre alors son cinquième but lors des cinq derniers matchs.

Dix minutes plus tard, Nathanaël Mbuku s’échappe après une perte de balle bastiaise. L’ancien rémois porte alors le score à 0-4 et s’offre un doublé, le jour de ses 22 ans.