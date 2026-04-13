L’ASSE se déplace à Bastia avec une opportunité en or pour cette 31e journée de ligue 2. Privés de leur capitaine Dominique Guidi, les Corses abordent ce choc dans un contexte tendu après une nouvelle défaite frustrante.

Le scénario vécu par Bastia ce week-end a laissé des traces. Battus 4-3 sur la pelouse du Red Star, les Corses menaient pourtant 3-1 avant de totalement s’écrouler. Une défaite difficile à digérer, symbole d’une saison compliquée avec déjà 15 revers au compteur. Dans ce contexte, la tension est montée d’un cran au coup de sifflet final. Résultat : le capitaine bastiais Guidi a perdu ses nerfs et a été expulsé. Une absence qui pèsera lourd face à l’ASSE.

Pour les Verts, cette situation représente une vraie opportunité. Mais attention : un déplacement à Furiani reste toujours un défi. L’ambiance, l’engagement et le contexte local rendent chaque match particulièrement piégeux. Les hommes de Philippe Montanier devront faire preuve de caractère pour espérer ramener un résultat.

ASSE : une revanche à prendre contre Bastia (Ligue 2)

Le match aller reste encore dans toutes les têtes côté stéphanois. Les Verts avaient laissé filer deux points précieux après un nul frustrant (2-2). Ce jour-là, Zuriko Davitashvili s’était illustré avec un doublé, mais l’ASSE avait manqué l’occasion de s’imposer en toute fin de rencontre. Florian Tardieu avait vu son penalty stoppé, laissant un goût amer dans le Forez.

Ce souvenir doit servir de moteur. Car au-delà de la revanche sportive, les Verts jouent gros dans cette fin de saison. Chaque point compte et ce déplacement en Corse pourrait peser lourd dans la balance.

Une défense bastiaise affaiblie, une opportunité à saisir

L’absence de Dominique Guidi rebat clairement les cartes. Patron de la défense bastiaise, le capitaine corse apporte habituellement stabilité et expérience. Sans lui, Bastia pourrait se montrer plus friable derrière, surtout après avoir déjà encaissé quatre buts contre le Red Star.

C’est précisément là que l’ASSE devra appuyer. En exploitant les espaces et en mettant rapidement de l’intensité, les Verts peuvent faire vaciller une équipe déjà fragilisée mentalement. Mais attention à ne pas tomber dans le piège de la facilité. Furiani reste une terre hostile où peu d’équipes repartent avec le sourire.