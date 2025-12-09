Manquant de réalisme, l'ASSE chute à Dunkerque. Retrouvez les coulisses de la préparation de cette rencontre sur la chaîne YouTube officielle du club !

L’ASSE est tombée dans le piège tendu par Dunkerque ce samedi soir (1-0). Pourtant bien entrés dans leur match, les hommes d’Eirik Horneland n’ont pas su concrétiser leurs temps forts, notamment en seconde période.

Privés de Ferreira et Boakye, les Verts ont tenté de s’appuyer sur leur trio offensif Davitashvili–El Jamali–Cardona. Dès l'entame, Cardona et Miladinovic se montrent dangereux, mais manquent de précision. Malgré une première période animée, le score reste vierge à la pause entre Dunkerque et l'ASSE

Dunkerque punit l’ASSE en fin de match

Le retour des vestiaires est plus tranchant. Davitashvili touche la barre, Old et Miladinovic poussent, mais sans réussite. Face à une défense regroupée et un gardien en forme, les Verts manquent de tranchant. À force de vendanger, ils finissent par être punis. Bardeli profite d’un moment de flottement (74e) pour offrir la victoire aux siens.

L'ASSE reste 2e, mais voit sa dynamique freinée et des équipes comme Reims se rapprocher. Réaction attendue dès ce samedi à Geoffroy-Guichard contre Bastia.

Cardona évoque sa nouvelle paternité

Irvin Cardona sur son nouveau rôle de papa : « Ça y est, oui, c’est incroyable ! Ça va bien, on est encore à l’hôpital, elle n’est pas encore sortie. C’est magique, c’est incroyable. Je m’étais fait une idée, mais impossible d’imaginer le bonheur que ça procure. Les émotions aussi… J’essaye de récupérer, parce que forcément on dort un peu moins, mais j’espère que ça va me donner de la force et qu’on va continuer sur cette lancée.

Si tu marques, il y a une célébration spéciale pour la petite Elena ? Je n’y ai pas encore pensé, mais forcément, si ça vient à rentrer, je ferai un signe pour elle, parce qu’on est heureux et ça permet de partager des moments avec tous les gens qui nous suivent, donc c’est important pour nous. »