Ce samedi (20h), L’ASSE va traverser la mer méditerranée à l’occasion de la 31ᵉ journée de Ligue 2. Avant de se rendre à Bastia, Abdoulaye Kanté était présent devant les médias ce jeudi à la mi-journée. L'occasion d'évoquer se déplacement en Corse. Extraits.

Abdoulaye Kanté (joueur de l’ASSE) : “Aujourd'hui je pense plus à Bastia (qu’à Troyes) parce que là on joue Bastia dans deux jours. Peut-être que certains vont penser que ce sera un match facile mais pour nous ce n'est pas le cas. Sur les deux matchs qu'on fait à l'extérieur on a été moyen par rapport à nos performances habituelles. Donc dans notre tête, on sait que c'est cette dynamique, je ne dirais pas négative, mais un peu plus négative par rapport aux dynamiques qu'on a à domicile."

L'ASSE pas satisfaite de ses derniers voyages

Abdoulaye Kanté (joueur de l’ASSE) : “On sait que les deux matchs qu'on joue à l'extérieur, on a fait un match nul et on a même failli les perdre. Donc nous, on se déplace avec ça en tête. Il faut que ce match à l'extérieur, on le gagne. Et on sait aussi dans ce contexte à Bastia, ça n'a jamais été facile. C'est un club qui joue sa peau. Donc, on est plus focus sur le match de Bastia. On essaie de gagner ce match et après, bien évidemment, le match de Troyes. On aura le temps de le préparer. Mais pour l'instant, c'est Bastia, Bastia, Bastia.



L'entame comptera beaucoup. Je me rappelle à Pau, on avait bien débuté le match et ça s'est bien terminé. A Nancy et Grenoble, on n'entame pas bien le match et quand c'est comme ça, c'est compliqué. Ça a toujours été un peu comme ça quand on joue à l'extérieur et le dernier match aussi, on n'avait pas nos supporters. Ce n'est pas une excuse pour expliquer qu'on a fait un match nul à cause de ça, mais ça a compté.

Quand on est à Geoffroy et quand on a l'extérieur, on sait qu'il y a ce côté-là qui compte. Mais on a tiré des leçons par rapport à ça. Dans le jeu aussi, on a tiré des leçons. On pense que pour le prochain match à Bastia, on va montrer un autre visage."