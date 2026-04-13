Reims avait envisagé Dall'Oglio et Montanier avant de recruter Geraerts l'été dernier : le premier venait d'être limogé de l'ASSE, le second a finalement rejoint Saint-Étienne en février. Une ironie que le classement champenois rend aujourd'hui plus piquante.

L'été 2025 réserve parfois des détours que le football seul sait produire. Selon L'Équipe, le Stade de Reims a exploré les pistes Olivier Dall'Oglio et Philippe Montanier avant de se rabattre sur Karel Geraerts pour conduire son projet de remontée en Ligue 1. Le club champenois pointe aujourd'hui à la cinquième place, avec une seule victoire sur ses neuf derniers matchs, et voit la montée directe lui échapper tout doucement. Pendant ce temps, l'un des entraîneurs écartés cet été-là siège depuis février sur le banc de l'ASSE avec une insolente réussite !

Dall'Oglio libre, Montanier disponible : Reims a dit non aux deux

À l'été 2025, Olivier Dall'Oglio était libre. Limogé de l'AS Saint-Étienne en cours de saison 2024-2025, remplacé par le Norvégien Eirik Horneland, il représentait un profil expérimenté, disponible immédiatement, avec une connaissance directe de la Ligue 2 et de ses exigences. Reims l'a envisagé, puis écarté. Le club a également pensé à Philippe Montanier, technicien au parcours fourni en France et à l'étranger, avant de renoncer également. La direction rémoise a finalement misé sur Geraerts, arrivé directement de Pro League belge. Montanier, lui, a patienté : c'est l'ASSE qui l'a recruté en février dernier pour succéder à Horneland sur le banc stéphanois. Si la comparaison est impossible, il faut toutefois noter que le choix des dirigeants de l'ASSE est gagnant. Pendant que Reims n'a engrangé que 10 points depuis la 22e journée de championnat, les Verts, accompagnés par Montanier, en ont accumulé 23...

Geraerts sous pression, les play-offs comme seul horizon

Le choix Geraerts semblait cohérent sur le papier. Le président Jean-Pierre Caillot avait lui-même formulé un bémol sur la capacité du technicien belge à appréhender la Ligue 2, avant de se raviser. Neuf mois plus tard, l'interrogation reste entière. Selon L'Équipe, les dirigeants rémois n'ont pas apprécié le schéma défensif aligné à domicile contre Boulogne-sur-Mer le 3 avril dernier. Le nul contre Laval a confirmé l'essoufflement d'une équipe qui ne marque plus depuis plusieurs journées, et ce malgré ses 2 buts inscrits en Mayenne (Reims a terminé 5 rencontres sans inscrire de but depuis le début de l'année 2026). La montée directe est quasiment hors de portée. Il reste les play-offs, à condition de ne pas enchaîner un nouvel accroc. Dall'Oglio était libre, Montanier était disponible. Reims a choisi autrement. Le choix Geraerts était-il le bon ? Seule la fin de saison fera office de juge de paix...