Avant le déplacement de l’ASSE à Bastia, deux matchs étaient au programme ce samedi après-midi. Pour le compte de la 31ᵉ journée de Ligue 2, Reims défiait le Red Star pour un choc entre deux équipes qui ambitionnent les barrages. Pendant ce temps, Troyes recevait Boulogne pour se relancer avant le choc à Saint-Étienne. Résumé et résultats.

Après un match nul à Laval (2-2), Reims a encore perdu du terrain en Ligue 2. Avant le coup d’envoi de cette journée, les rémois étaient à la merci de Rodez et devaient impérativement gagner ce samedi. Face au Red Star, quatrième, les hommes de Karl Geraerts pouvaient récupérer la place occupée par les franciliens en cas de succès. Un choc qui s’annonçait électrique en champagne.

Le fauteuil de leader de Ligue 2 à nouveau menacé

Non loin de Reims, Troyes accueillait Boulogne au stade de l’Aube. Cinq jours plus tôt, les hommes de Stéphane Dumont signaient un second déplacement de suite sans victoire. Tenus en échec à Montpellier il y a deux semaines, les Troyens ont chuté à Rodez. Une défaite qui a permis à l’ASSE de revenir à un point. Face à l’USBCO, l’ESTAC devait gagner pour rester sur le trône de la Ligue 2 avant son déplacement dans le Forez.

Reims se replace pour les barrages

Reims a battu le Red Star (3-2) au terme d’un match plus serré que le score ne l’a longtemps laissé penser. Les Rémois ont très vite pris les commandes grâce à Keito Nakamura, buteur dès la 6e minute sur une passe de Théo Leoni. Mieux entrés dans leur rencontre, les Champenois ont ensuite fait le break à la 24e minute par Sergio Akieme, bien servi par Zabi Gueu. Solides collectivement, ils ont contrôlé la première période face à un Red Star trop discret malgré quelques situations, notamment par Ikanga.

Au retour des vestiaires, le club audonien a tenté de hausser le ton. Après plusieurs alertes, Jovany Ikanga a relancé son équipe à la 65e minute en marquant de la tête sur corner. Ce but a installé un vrai suspense dans le dernier tiers du match. Reims a toutefois gardé davantage de maîtrise, tout en se créant plusieurs occasions sur coups de pied arrêtés et dans le jeu.

Dans le temps additionnel, Ange Tia a semblé offrir la sécurité aux siens en inscrivant le troisième but rémois à la 93e minute. Mais le Red Star n’a pas renoncé. Deux minutes plus tard, Abdelsamad Hachem a réduit l’écart de la tête sur un centre de Pierre Lemonnier. Trop tard toutefois pour inverser le résultat. Reims s’impose finalement 3-2 après une fin de match animée.

Troyes l'emporte dans la douleur

Troyes s’est imposé sur la plus petite des marges face à Boulogne (1-0) au terme d’une rencontre longtemps fermée. La première période a offert peu d’occasions franches malgré une légère domination troyenne. Les locaux ont multiplié les corners et les tentatives lointaines, sans parvenir à faire la différence, tandis que Boulogne a répondu par quelques incursions sans réel danger. Les gardiens ont été peu sollicités, et les deux équipes ont surtout peiné dans le dernier geste.

Le tournant du match est intervenu dès le retour des vestiaires. Sur une action rapide, Yvann Titi a trouvé Tawfik Bentayeb qui a ouvert le score du pied gauche (46e). Ce but a permis à Troyes de prendre le contrôle d’une seconde période plus hachée, marquée par de nombreuses fautes et interruptions. Boulogne a tenté de réagir, mais a manqué de précision dans ses offensives, à l’image des frappes lointaines ou des centres mal exploités.

Malgré quelques situations en fin de match, dont une tentative de Ripart bien stoppée, Troyes a su conserver son avantage. Solides défensivement, les leaders ont géré les dernières minutes face à une équipe boulonnaise trop imprécise pour revenir. Ce succès leur permet de conforter leur position en tête dans un match sans grande maîtrise, mais efficace.