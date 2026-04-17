Revenue à un point de l’ESTAC, l’ASSE est sérieusement de retour dans la course au titre en Ligue 2. La défaite de Troyes a relancé le suspense dans ce sprint final. Ce week-end, les Verts espèrent enchaîner sur la pelouse de Bastia. Ce vendredi soir, Philippe Montanier a dévoilé son groupe qui se rendra sur l’Île de Beauté.

À l’occasion de la 31ᵉ journée de Ligue 2, l’ASSE va défier la lanterne rouge du championnat. Le Sporting Club de Bastia est à la peine depuis le début de saison. Une situation délicate qui n’avait pas empêché les Corses de venir prendre un point dans le Chaudron à l’aller.

Alors que les bastiais n’avaient pas marqué le moindre but hors de leurs bases, les Stéphanois avaient été menés deux fois avant de revenir au score. En fin de partie, Florian Tardieu avait manqué un pénalty crucial qui pourrait coûter cher à la fin de la saison. Malgré le classement, cette rencontre rappelle que les Verts devront être plus que sérieux jusqu’à l'épilogue de l’exercice 2025-2026.

Montanier toujours invaincu

Neuf matchs après son arrivée sur le banc de l’ASSE, Philippe Montanier n’a pas connu la défaite. Les Verts espèrent prolonger cette série, ce week-end, pour se rapprocher de la montée en Ligue 1.

Avec sept succès sur ces neufs matchs en tant que coach des Verts, Philippe Montanier a parfaitement relancé une équipe qui était loin de ses objectifs au moment de sa prise de poste.

Cinquièmes avec quatre points de retard sur Le Mans et Reims lors de l’arrivée du Normand, les Stéphanois ont pris 23 points sur 27 possibles depuis. Ce qui leur permet désormais de compter trois points d’avance sur le club sarthois et neuf sur Reims à quatre journées du terme de la saison.

Le groupe de l’ASSE

Ce samedi soir, l'ASSE ira défier Bastia à Furiani, lors de la 31ᵉ journée de Ligue 2. Voici le groupe choisi de Philippe Montanier :