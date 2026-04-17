Un point d'avance sur l'ASSE. Une défaite à digérer à Rodez. Et Boulogne qui se présente ce samedi à l'Aube. Stéphane Dumont (Troyes) a pris la parole en conférence de presse avec un message clair : focus total sur le prochain match, pas question de regarder plus loin.

Troyes est toujours leader. Mais un seul point sépare l'ESTAC de Saint-Étienne après la défaite à Rodez. Dans ce contexte tendu, Stéphane Dumont a livré une conférence de presse maîtrisée, lucide et tournée vers l'action. Boulogne samedi. Rien d'autre.

Troyes : Idrissi suspendu, Gozzi pas encore là

Côté effectif, le coach troyen a fait un point rapide. Idrissi est suspendu et manquera la réception de Boulogne. Pour le reste, le groupe est disponible à une exception près. Paolo Gozzi s'entraîne avec le groupe mais n'est pas encore sélectionnable. « Il va lui falloir encore un petit peu de temps. Je pense que ça peut arriver avant la fin de saison. Je l'espère. En tout cas, pour lui déjà. Pour nous aussi. »

Un retour espéré avant le terme de la saison, mais pas pour ce samedi. Dumont devra donc composer sans son défenseur italien pour cette rencontre capitale.

La défaite à Rodez analysée, puis rangée

Le coach a d'abord tenu à solder le match de Rodez avant de se projeter. « On a analysé, on a fait le constat de ce qu'on avait bien fait, mais surtout de ce qui nous a manqué. Notamment dans la période, dans l'énergie, dans la faculté d'être capable de considérer que tout le monde a un rôle à jouer. »

Il a aussi relativisé cette contre-performance dans le contexte global de la saison. « Il faut juste être raisonné, être lucide. Ce qui compte, c'est l'analyse qu'on en tire, nous, le staff, les joueurs, entre nous, de ce match-là. Il serait dommage que quand on perd un match sur les huit derniers, qu'on commence à crier des états d'alerte. » Un message de sérénité, assumé.

Et Dumont a tenu à rappeler la qualité de l'adversaire. « Il y a un adversaire qui n'avait pas perdu depuis le mois de novembre. Donc on recontextualise un peu le tout. » Rodez, meilleure équipe du championnat sur les dix dernières journées, n'était pas un adversaire ordinaire.

Sur la nervosité observée en fin de match

Plusieurs observateurs avaient relevé une forme de nervosité inhabituelle dans le groupe troyen en fin de rencontre à Rodez, avec notamment des cartons distribués dans les dernières minutes. Dumont a répondu avec franchise. « J'ai vu, entendu, lu ça. Encore une fois, je n'ai pas eu ce sentiment-là. Peut-être que les cartons de fin de match font ça. Je pense qu'il y avait, au-delà de la nervosité, certainement de la frustration. »

Pour lui, ce qui ressemble à de la nervosité est en réalité de la frustration de ne pas avoir su tenir. Une nuance importante. « Je les trouve plutôt calmes, sereins. Ce qu'on est depuis le début. »

La défense, le vrai sujet pour Troyes

Sans détour, Dumont a reconnu un problème défensif réel ces dernières semaines. « On est moins tous concernés par la faculté de protéger son but qu'on l'a été à un certain moment. Ça, c'est une réalité. Liée certainement à un peu moins de chacun, liée à des absents majeurs dans ce domaine-là aussi. »

Mais il a immédiatement replacé ce constat dans la philosophie offensive de son équipe. « On est l'équipe qui frappe le plus du championnat, on est l'équipe qui obtient le plus de ballons dans la surface adverse. Forcément, à un moment, ce genre d'intention a un revers et on l'accepte bien volontiers. » Troyes joue haut, se projette, crée énormément. Le prix à payer, c'est une certaine exposition défensive. « À nous de mieux gérer ça. »

Focus Boulogne, l'ASSE peut attendre

La fin de la conférence a donné lieu à l'échange le plus révélateur. Un journaliste a soulevé la mobilisation des supporters troyens autour du choc face à l'ASSE la semaine prochaine, avec le risque de passer à côté du match de Boulogne. Réponse de Dumont : « Je ne sais même pas contre qui on joue la semaine prochaine. Moi, je suis focus sur le match de demain contre Boulogne. Il n'y a que ça qui compte. »

Un message sans ambiguïté. Troyes est leader. Un point d'avance. Et la priorité absolue, c'est de prendre trois points samedi. Avant de penser à l'ASSE. « Oui, dans ces moments-là, il faut tenir, il faut faire corps, une énergie supplémentaire. C'est le moment. »

Source : Conférence de presse Stéphane Dumont / ESTAC Troyes