Ce lundi soir, l’ESTAC se déplaçait au stade Paul-Lignon de Rodez en clôture de la 30ᵉ journée de Ligue 2. Une rencontre de haut de tableau où les deux équipes jouaient gros. Retour sur la rencontre.

Comme chaque lundi, les deux adversaires de la soirée pouvaient aborder la rencontre avec la visibilité des matchs du week-end. Sur ce point-là, ce match du lundi soir s’annonçait particulièrement passionnant. Rodez est encore dans la course au top 5 et peut rêver d’une place en barrage. Exactement comme il y a trois saisons, où il avait été éliminé par l’AS Saint-Étienne.

Une opportunité plus que crédible puisque les Ruthénois restent invaincus en Ligue 2 depuis le 7 novembre (défaite 2-1) en déplacement à Grenoble. En parallèle, les adversaires directs comme le Stade de Reims calent dans ce sprint final, avec 7 matchs nuls en 10 journées !

Côté troyen, encore et toujours leader depuis la huitième journée de Ligue 2, l’ESTAC pouvait une nouvelle fois laisser l’ASSE à 4 points de la première place à l’aube des 4 dernières journées. Un match à enjeux donc, qui pouvait offrir de nouvelles perspectives à l’approche du sprint final du championnat.

L'ESTAC renversé à Rodez (2-1)

Habitué aux entames de match agressives, l’ESTAC prend rapidement les commandes de la rencontre. À la suite d’une triple occasion, bien suivie par Adeline, celui-ci propulse le ballon de la tête après trois parades extraordinaires de Braat, qui ne pouvait rien (0-1).

Après cette ouverture du score, l’ESTAC s’éteint progressivement et Rodez prend largement le contrôle de la rencontre. Sans toutefois parvenir à égaliser malgré plusieurs tentatives.

En seconde période, Rodez poursuit avec la volonté de revenir au score et de faire mal à Troyes dans la verticalité et la profondeur. La solution vient à la 54e minute, à la suite d’un coup franc très bien placé que Saka propulse dans les filets d’une frappe sèche déviée. L’ESTAC tente de se découvrir, mais Rodez, fidèle à son plan de jeu, prend les Troyens dans le dos. Avec un long ballon exploité par Baldé, qui centre au second poteau vers l’incontournable Arconte, qui conclut (2-1).

Solides, les Ruthénois frustrent les Troyens, à l’image d’El Younoussi, entré à la 87e minute, exclu à la 89e. Après deux cartons jaunes, dont un pour contestation auprès de monsieur Paradis, arbitre de la rencontre.

Classement de Ligue 2 - Journée 30