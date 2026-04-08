S’ils ne s’étaient pas rassemblés la semaine dernier, durant la trêve, les membres de la commission de discipline se sont réunis ce mercredi. La décision du dossier placé en instruction concernant la rencontre entre Bastia et Boulogne-Sur-Mer était attendue. Voici les différentes décisions de ce mercredi 8 avril 2026.

Les équipes de Ligue 2 se sont montrées particulièrement disciplinées ce week-end. Aucun carton rouge n’a été distribué lors de la 29ᵉ journée.

Bastia fixé sur sa sanction

Si les arbitres n’ont pas donné beaucoup de travail aux membre de la commission de discipline, l’instance de la LFP avait tout de même du pain sur la planche. Le 13 mars dernier, 200 individus ont forcé l’entrée du parking du stade Armand-Cesari avant d’essayer de s’introduire dans les vestiaires de l’enceinte.

Plusieurs fumigènes et autres engins pyrotechniques avaient alors été utilisés, plongeant la soirée bastiaise dans le chaos. La LFP avait d’ores et déjà décidé de sanctionner le club corse de la délocalisation de sa rencontre face à Amiens, vendredi dernier. Cette mesure avait été prononcée à titre conservatoire en attendant le verdict final, aujourd’hui.

Une décision qui était attendue par l’ASSE, qui sera la prochaine équipe censée se déplacer à Bastia, dans une dizaine de jours. Le club stéphanois attendait de savoir si comme face à Amiens, le Sporting devra une nouvelle fois jouer sur terrain neutre ou dans son enceinte. A noter, que les supporters des Verts sont d’ores et déjà interdits de déplacement sur l’Île de Beauté.

Les décisions de la LFP de ce 8 avril

La commission de discipline de la LFP a prononcé diverses sanctions ce mercredi. :

DOSSIER EN INSTRUCTION

27e journée de Ligue 2 BKT : SC Bastia – US Boulogne CO du vendredi 13 mars 2026. Comportement des supporters du SC Bastia : allumage de feux en tribune, usage et jet d’engins pyrotechniques, et intrusions de supporters dans la zone parking officiels du stade.

Au regard de la gravité des faits, du risque de réitération et afin de garantir le bon déroulement des compétitions, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction et prononcé à titre conservatoire la suspension du terrain Armand Cesari pour la rencontre SC Bastia - Amiens SC, qui s’est déroulée sur terrain neutre et à huis-clos, le 3 avril 2026 dernier.

Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce la sanction suivante :

Suspension du stade Armand Cesari pour un match ferme, à disputer sur terrain neutre à huis clos (sanction déjà purgée dans le cadre de la mesure conservatoire),

Fermeture de la tribune Est du stade Armand Cesari jusqu’au 30 juin 2026.

La sanction prend effet immédiatement.

Autres sanctions en Ligue 2

Un match de suspension ferme

Travis PATTERSON (Annecy FC)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 14 avril 2026.

Isaac COSSIER (Le Mans FC)

Elie N'TAMON (Stade de Reims)

28ème journée de Ligue 2 BKT : ESTAC Troyes – USL Dunkerque du samedi 21 mars 2026. Comportement de Romain DECOOL, coordinateur sportif de l’USL Dunkerque.

Trois matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet à partir du mardi 14 avril 2026.

28ème journée de Ligue 2 BKT : ESTAC Troyes – USL Dunkerque du samedi 21 mars 2026. Comportement de Christophe LOLLICHON, entraîneur des gardiens de l’USL Dunkerque.

Trois matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet à partir du mardi 14 avril 2026.

28ème journée de Ligue 2 BKT : Amiens SC – Le Mans FC du samedi 21 mars 2026. Comportement de Brice MORIN, entraîneur des gardiens de l’Amiens SC.

Deux matchs de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet à partir du mardi 14 avril 2026.