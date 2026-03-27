Le Sporting Club de Bastia a officialisé la délocalisation de son prochain match face à Amiens. Une décision qui confirme les sanctions en cours et qui pourrait directement impacter la venue de l’ASSE dans les semaines à venir.

La situation se précise pour Bastia. Dans un communiqué publié ce vendredi, le club corse a confirmé que la rencontre face à Amiens, prévue le 3 avril, se disputera au stade Paul-Lignon de Rodez. Une conséquence directe de la sanction imposée par la commission de discipline, avec huis clos et terrain neutre. Un premier signal concret… qui pourrait donner déjà une tendance pour la suite.

Bastia contraint de s’exiler

Bastia a dû trouver en urgence une solution viable pour accueillir cette rencontre dans des délais très courts. Le club a d’ailleurs tenu à remercier Rodez et les autorités locales pour leur réactivité.

Mais derrière cette organisation, le message est clair : la sanction est bien réelle et déjà appliquée.

Le Sporting n’a pas caché son agacement. Dans son communiqué, le club dénonce une décision jugée sévère, notamment dans un contexte économique déjà fragile. Jouer loin de Furiani, sans ses supporters, représente un vrai handicap :

"Le Sporting déplore néanmoins la sévérité de la décision prise à son encontre, dont les conséquences apparaissent particulièrement pénalisantes dans un contexte économique déjà fragile pour le football français. Contraint d’évoluer loin de Furiani et privé du soutien de ses supporters, le club entend relever les défis qui se présenteront à lui et reste pleinement mobilisé pour défendre ses couleurs."

L’ASSE directement concernée

Cette délocalisation relance forcément une question : qu’en sera-t-il du match face à l’ASSE, programmé le 18 avril ?

À ce stade, rien n’est encore officiel. Mais une tendance se dessine. Si la sanction est maintenue ou prolongée après le passage devant la commission de discipline le 8 avril, les Verts pourraient eux aussi éviter Furiani.

Un scénario loin d’être neutre. Jouer Bastia à domicile n’a rien à voir avec une rencontre sur terrain neutre. L’ambiance, la pression, le contexte… tout change. Pour Saint-Étienne, cela pourrait transformer un déplacement réputé piégeux en opportunité plus abordable.

Tout se jouera désormais dans les prochains jours. La décision définitive de la commission de discipline reste attendue le 8 avril.

D’ici là, Bastia continue de contester la sanction et explore toutes les voies possibles, notamment un recours. Mais en parallèle, le club anticipe déjà les conséquences sportives et logistiques.

Le choix de Rodez pour Amiens en est la preuve. Pour l’ASSE, le déplacement en Corse pourrait bien ne jamais avoir lieu. Et changer totalement la donne dans la course aux objectifs.

Source : SC Bastia