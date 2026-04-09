L’ASSE aborde un sprint final décisif en Ligue 2. Avec cinq rencontres à venir, les Verts jouent la montée. Analyse complète du calendrier et de la forme des adversaires. Cinq rencontres. Cinq finales. Plus de Joker.

La fin de saison est lancée. Et pour l’AS Saint-Étienne, chaque point comptera. Actuellement bien placé dans le haut du classement, le groupe de Philippe Montanier reste sous pression. Dauphin mais la concurrence pousse en Ligue 2. Le Mans maintient une belle pression sur les Verts. Le moindre nouveau faux pas pourrait coûter cher. Le calendrier des Verts propose un enchaînement de matchs face à des équipes aux dynamiques contrastées. Décryptage.

Dunkerque : attention au piège

Dunkerque luttait pour le Top 5 pour son maintien. Neuvième avec 40 points, les nordistes sont loin de leurs ambitions. Sur les cinq derniers matchs, le bilan est même inquiétant pour l'USLD : aucune victoire, 3 défaites, 2 nuls et une défense en difficulté. Pourtant, ce type d’équipe reste dangereux.

Les Nordistes ne jouent plus rien. Si ce n'est l'envie de briller devant les caméras de beIN Sports. Ils n’auront rien à perdre dans le Chaudron. Leur capacité à conserver la balle pourrait contrarier l'ASSE. Mais Dunkerque est une équipe joueuse. Parfois en difficulté face aux blocs bas, l'ASSE pourrait de nouveau faire mal en transition.

Une victoire est presque obligatoire pour lancer idéalement une nouvelle série.

Bastia : un déplacement délocalisé ?

Personne ne fait pire sur les derniers matchs. Dernier de Ligue 2 avec 21 petits points au compteur, Bastia a un pied en National. Pour autant, il reste à trois longueurs d'Amiens, actuel barragiste. Bastia reste donc en vie et peut y croire. Les corses avaient joué un bien mauvais tour à l'ASSE en décembre dernier en venant accrocher un nul qui a fait mauvaise figure pour les Verts. (2-2).

Si la rencontre doit théoriquement se dérouler à Bastia, les corses sont en attente d'éventuelles sanctions. Ils ont reçu Amiens au Stade de ... Rodez vendredi dernier. Loin d'être impossible qu'il en soit de même pour la récpetion des Verts. Une chose est sûre, Bastia reste une équipe accrocheuse. L’intensité sera au rendez-vous. L’ASSE devra répondre dans le duel et se montrer efficace.

Après deux nuls à l'extérieur, tout autre résultat qu'une victoire sera un échect.

ASSE – Troyes : Le choc de la Ligue 2

Troyes est tout simplement l’équipe de la saison. Leader de Ligue 2, l'ESTAC a forcé le destin pour parvenir à sortir d'une mauvaise passe qui semble aujourd'hui bien loin. Avec quatre longueurs d'avance sur l'ASSE, Troyes voit la Ligue 1 se rapprocher.

C’est clairement le match le plus relevé de cette série pour l'ASSE. Un vrai test pour les Verts. Mais l'ASSE aura l'avantage de recevoir dans un chaudron qui s'annonce bouillant. Une victoire rapprocherait fortement Saint-Étienne du sommet. De quoi mettre la pression pour le titre de champion de Ligue 2. Le rendez-vous est pris.

Rodez – ASSE : un adversaire très compliqué

Le RAF n'a plus perdu en Ligue 2 depuis le 7 novembre 2025. Une série de 15 matchs sans défaite qui impressionne. Les déplacements à Paul Lignon sont toujours compliqués pour l'ASSE. Avec une attaque en réussite, et une équipe qui joue libérée, Rodez compte bien mettre la pression sur Reims pour intégrer le Top 5. Ils ne comptent plus que deux points de retard sur les rémois qui n'avancent plus.

C’est donc un déplacement très compliqué qui attend l'ASSE. Une nouvelle soirée de Gala pour Rodez. Les Verts devront se montrer particulièrement inspirés pour obtenir un résultat. Et si la montée se jouait à Rodez ?

ASSE – Amiens : gare à la réaction

Amiens traverse une période très compliquée. Les résultats récents sont très négatifs avec une série de défaites. L'arrivée d'Alian Pochat sur le banc n'a rien changé. D'ici la dernière journée, Amiens sera peut-être même déjà condamné. Mais attention : une équipe blessée peut réagir. La parfaite occasion pour des joueurs oubliés de se montrer à la veille du mercato.

Ce match pourrait être trompeur. Sur le papier, l’ASSE part très largement favorite. Mais Amiens cherchera à sauver son honneur et dispose d'individualité qu'il faudra surveiller.

Les Verts devront rester concentrés jusqu’au bout et s'imposer comme le voudrait la logique.

La Ligue 2 sous suspense jusqu'au bout

Le calendrier des Verts ne sera pas évident. Mais il sera révélateur. Si l’ASSE veut monter, elle devra répondre présente face à tous les profils : équipes en difficulté, candidats à la montée ou formations en confiance. Ces cinq matchs sont bien plus qu’une simple série : ce sont cinq finales. L'ASSE a son destin entre ses mains. A elle de supporter la pression et imposer son jeu pour montrer qu'elle mérite d'évoluer à l'étage supérieur.

Source : Données Ligue 2 / classements et formes récentes