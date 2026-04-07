Le mercato ASSE s’accélère en coulisses. Alors que la fin de saison approche, Loïc Perrin a levé le voile sur la stratégie du club, entre anticipation, incertitudes et premiers mouvements déjà en préparation.

À l’approche du mercato estival, l’AS Saint-Étienne n’attend pas pour agir. Interrogé récemment sur le podcast Vert Sans Filtre, Loïc Perrin a confirmé que le club travaillait depuis plusieurs semaines sur la construction de l’effectif 2025-2026. Une nécessité, alors que les Verts naviguent encore dans l’incertitude entre Ligue 1 et Ligue 2.

“L’objectif est de monter en L1”, rappelle le dirigeant stéphanois. Mais dans les faits, la cellule de recrutement doit composer avec plusieurs scénarios. “On doit toujours préparer plusieurs situations”, explique Perrin. Une réalité qui impose une double stratégie : cibler des profils capables d’évoluer dans l’élite et d'autres en deuxième division.

Cette anticipation passe aussi par une structuration renforcée. L’arrivée d’Alexandre Lousberg comme coordinateur du recrutement marque un tournant. Désormais, huit personnes composent la cellule, contre seulement trois auparavant. Un changement majeur qui permet d’approfondir les analyses, notamment via la vidéo, mais aussi sur le terrain avec des rencontres directes avec les joueurs ciblés.

De nombreux départs déjà dans les têtes

Si le recrutement est en réflexion avancée, le chantier des départs s’annonce tout aussi important. Plusieurs joueurs arrivent en fin de contrat en juin prochain : Florian Tardieu, Dennis Appiah et Brice Maubleu. À ce stade, leur avenir reste flou, et la probabilité de départ est forte.

D’autres situations interrogent. Prêté avec option d’achat, Aboubaka Soumahoro n’a toujours pas disputé la moindre minute en Ligue 2. Un constat qui fragilise fortement ses chances de s’inscrire dans le projet stéphanois. Pourtant ses deux matchs en challenge des espoirs ont montré de vraies qualités.

Sur le plan sportif, certains joueurs recrutés cet été n’ont pas donné satisfaction. C’est le cas d’Ebenezer Annan, dont un départ est envisagé en cas d’opportunité. Même constat pour Joao Ferreira. Arrivé pour environ 3 millions d’euros en provenance de Watford, le latéral portugais peine à convaincre. L’émergence de Kevin Pedro pourrait d’ailleurs accélérer son départ si une offre se présente.

Le club envisage également plusieurs prêts. Luan Gadegbeku pourrait poursuivre sa progression ailleurs pour gagner en temps de jeu. Paul Eymard est dans une situation similaire. Quant à Axel Dodote, récemment passé professionnel jusqu’en 2028, un prêt en National ou en Ligue 2 est sérieusement envisagé pour accompagner son développement.

Mercato ASSE : les cas des joueurs prêtés agitent le Forez

Le suivi des joueurs prêtés sera déterminant dans les prochaines semaines. Pierre Ekwah, envoyé à Watford en Championship, retrouve du rythme après une première partie de saison compliquée dans le Forez. Titulaire récemment, il a disputé huit rencontres sur douze possibles. Son option d’achat fixée à 7 millions d’euros pourrait représenter une belle opération financière pour l’ASSE si le club anglais décide de lever l’option.

Autre dossier intéressant : celui d’Enzo Mayilla. Prêté à Aubagne en National, le jeune joueur enchaîne les minutes et attire déjà plusieurs clubs de Ligue 2 ainsi que des formations étrangères. L’ASSE devra rapidement trancher sur son avenir.

Enfin, Beres Owusu réalise une saison remarquée en première division autrichienne avec Grazer. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du championnat, il attire les convoitises, notamment en Belgique. Son club envisage de lever l’option d’achat pour le revendre dans la foulée et faire une plus-value. Un scénario qui éloigne encore un peu plus son retour dans le Forez.

Dernier dossier sensible : Djylian N’Guessan. À un an de la fin de son contrat, les discussions pour une prolongation sont au point mort. Un départ dès cet été semble aujourd’hui l’issue la plus probable.

L’ASSE s’apprête donc à vivre un mercato charnière. Entre ambitions sportives et nécessité d’ajuster l’effectif, les décisions à venir seront déterminantes. Une chose est sûre : dans le Forez, l’été s’annonce déjà très chaud… quel que soit le niveau auquel évolueront les Verts la saison prochaine.