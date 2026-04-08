La Ligue 2 entre dans son sprint final et les dynamiques sont plus que jamais décisives. Entre équipes en pleine réussite et formations en chute libre, tour d’horizon des tendances du moment alors qu'il ne reste plus que 5 journées.

Pour bioen appréhender la situation, le classement brut ne suffit pas. En Ligue 2 les dynamiques parlent et donnent souvent des tendances. Sur les 10 derniers matchs comme sur les 5 plus récents, certaines équipes accélèrent au meilleur moment… tandis que d’autres plongent.

Ligue 2 : les équipes en pleine bourre

Difficile de ne pas commencer par Rodez. Sur les 10 derniers matchs, le club affiche tout simplement le meilleur bilan : 22 points, aucune défaite. Une régularité impressionnante, confirmée même si légèrement freinée sur les 5 dernières rencontres (9 points). Rodez avance sans faire de bruit, mais avance très fort.

Dans son sillage, Le Mans impressionne tout autant. 21 points sur les 10 derniers matchs et surtout une dynamique récente parfaite : 13 points sur 15 possibles. C’est simple, c’est l’équipe la plus en forme du moment. Une attaque efficace (15 buts sur les 5 derniers matchs) et une confiance maximale.

Troyes maintient son rythme et retrouve une vraie dynamique de champion. Si leur série sur 10 matchs est légèrement en retrait (17 points), les Troyens restent sur un quasi sans-faute récent : 4 victoires et 1 nul. Une montée en puissance au meilleur des moments.

Et dans ce groupe, l’ASSE n’est pas en reste. Troisièmes sur les 10 derniers matchs (20 points), les Verts confirment surtout sur les 5 derniers avec 11 points et surtout aucune défaite. Mieux encore, la défense impressionne avec seulement 1 but encaissé. Saint-Étienne est solide, constant, et clairement dans le bon tempo. Les nuls à grenoble et Nancy laissent toutefois nourrir de vrais regrets.

L2 : Ces équipes qui décrochent

À l’inverse, certaines formations vivent une fin de saison très compliquée. Et cela pourrait peser dans la lutte pour le maintien… mais aussi dans les matchs à venir pour l’ASSE.

Amiens est sans doute le cas le plus inquiétant. Dernier sur les 5 derniers matchs avec un seul point pris, le club picard est en chute libre. Omar Daf a été remplacé par Alain Pochat. Aucun effet. Défensivement friable (12 buts encaissés), Amiens n’y arrive plus.

Dunkerque suit la même trajectoire. Seulement 2 points sur les 5 derniers matchs, aucune victoire. Sur les 10 dernières journées, le bilan est également très faible (7 points).

Bastia, de son côté, peine à gagner. Aucune victoire sur les 10 derniers matchs, avec une accumulation de matchs nuls. Une équipe incapable de faire la différence. Un profil typique de piège pour les équipes ambitieuses.

Enfin, Clermont et Nancy traversent aussi une période délicate. Les défaites s’enchaînent, la confiance s’effrite. Ces équipes jouent gros sur cette fin de saison. Nancy peut se satisfaire d'avoir obtenu un point face à l'ASSE mais est passé tout prêt d'empocher 3 points très précieux pour se maintenir en Ligue 2. Ils devront encore batailler.

L'ASSE avance au bon moment

Dans ce paysage contrasté, l’ASSE avance. Sans toujours écraser ses adversaires, l'ASSE prend des points. Les Verts ont trouvé un équilibre défensif qui peut faire la différence dans le sprint final.

La comparaison est claire :

ASSE = régularité + solidité

Troyes / Le Mans = dynamique explosive

Rodez = constance maximale

Ce quatuor se détache sur les dernières rencontres. Mais l'ASSE va devoir terminer le travail. Sur les cinq dernières rencontres des Verts ils joueront :

Dunkerque (17ème sur les 5 derniers matchs)

Bastia (15ème sur les 5 derniers matchs)

Troyes (2ème sur les 5 derniers matchs)

Rodez (1er sur les 10 derniers matchs)

Amiens (18ème sur les 5 et 10 derniers matchs)

Reste désormais à transformer l’essai et valider le ticket pour la Ligue 1.

Ligue 2 : Classement sur les 5 derniers matchs

Le Mans — 13 pts (4V, 1N, 0D) | 15:5 Troyes — 13 pts (4V, 1N, 0D) | 13:5 Saint-Étienne — 11 pts (3V, 2N, 0D) | 10:1 Montpellier — 9 pts (2V, 3N, 0D) | 7:2 Boulogne — 9 pts (2V, 3N, 0D) | 5:2 Rodez — 9 pts (2V, 3N, 0D) | 5:3 Red Star — 8 pts (2V, 2N, 1D) | 2:2 Reims — 6 pts (1V, 3N, 1D) | 4:3 Laval — 6 pts (1V, 3N, 1D) | 6:7 Annecy — 6 pts (2V, 0N, 3D) | 4:9 Guingamp — 5 pts (1V, 2N, 2D) | 3:5 Pau FC — 5 pts (1V, 2N, 2D) | 3:9 Clermont — 4 pts (1V, 1N, 3D) | 5:7 Grenoble — 3 pts (0V, 3N, 2D) | 4:6 Bastia — 3 pts (0V, 3N, 2D) | 4:7 Nancy — 3 pts (0V, 3N, 2D) | 4:9 Dunkerque — 2 pts (0V, 2N, 3D) | 4:10 Amiens — 1 pt (0V, 1N, 4D) | 6:12

Ligue 2 : Classement sur les 10 derniers matchs

Rodez — 22 pts (6V, 4N, 0D) | 14:7 Le Mans — 21 pts (6V, 3N, 1D) | 22:11 Saint-Étienne — 20 pts (6V, 2N, 2D) | 15:5 Montpellier — 18 pts (5V, 3N, 2D) | 16:7 Troyes — 17 pts (5V, 2N, 3D) | 18:13 Annecy — 17 pts (5V, 2N, 3D) | 12:14 Boulogne — 16 pts (4V, 4N, 2D) | 11:9 Reims — 15 pts (3V, 6N, 1D) | 6:3 Red Star — 13 pts (3V, 4N, 3D) | 8:11 Pau FC — 12 pts (3V, 3N, 4D) | 13:17 Grenoble — 10 pts (1V, 7N, 2D) | 9:10 Guingamp — 10 pts (2V, 4N, 4D) | 7:11 Laval — 9 pts (1V, 6N, 3D) | 10:13 Nancy — 8 pts (1V, 5N, 4D) | 8:15 Clermont — 7 pts (2V, 1N, 7D) | 12:16 Dunkerque — 7 pts (1V, 4N, 5D) | 9:14 Bastia — 7 pts (0V, 7N, 3D) | 5:10 Amiens — 6 pts (1V, 3N, 6D) | 12:21

Source : Données Ligue 2 – classements sur 5 et 10 journées