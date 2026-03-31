En pleine lutte pour le maintien, un club de Ligue 2 s’apprête à vivre une semaine décisive. Un départ en interne et des incertitudes sportives, les lignes bougent en coulisses, avec un président qui ne ferme plus la porte à une évolution majeure.

Le contexte est lourd. Sportivement, la situation reste fragile avec une place de barragiste et une pression constante à l’approche de la fin de saison. En interne, le départ récent du directeur sportif marque une rupture. Et en arrière-plan, une question revient avec insistance : celle de l’avenir du club et de sa gouvernance. Ce club, c'est l'Amiens SC !

De fait, c'est un doux euphémisme que de dire que la semaine s’annonce mouvementée pour le club picard qui se déplace à Rodez pour affronter Bastia à huis clos, un match décisif dans la course au maintien. Cette rencontre sera aussi la première sans John Williams, l’ancien directeur sportif parti rejoindre le Servette FC en Suisse. Ce départ marque une étape importante pour l’ASC, qui doit désormais chercher un successeur pour piloter sa politique sportive. Bernard Joannin, président depuis 2009, reste discret sur les pistes envisagées mais insiste sur la nécessité d’anticiper l’avenir du club. Le dernier adversaire de la saison de l'ASSE se projette déjà dans le futur !

Une présidence historique et une possible vente

Bernard Joannin approche de sa 17e année à la tête de l’Amiens SC. À 76 ans, il réfléchit à la transmission du club, préférant une reprise locale pour préserver l’identité amiénoise. Il rappelle, dans Le Courrier Picard, avoir refusé une offre de 60 millions d’euros pendant la période de Ligue 1, afin de garantir que les futurs investisseurs soient liés à la ville.

Cette dernière venait d'ailleurs de John Williams, soutenu par des investisseurs anglo-saxons. « Quand on était en Ligue 1, alors que j’étais en vacances en Italie, on m’a proposé 60 millions pour acheter le club et j’ai refusé en exactement deux minutes. [...] Je suis pour des investisseurs locaux représentant la ville, et non pas des gens qui viennent et qui transforment tout. »

Des questions financières et sportives persistantes pour Amiens

Aujourd’hui, il reconnaît que la question de la vente est plus que jamais d’actualité. « Je ne sais pas quand, et c’est pour cette raison que je dois prévoir l’avenir et que je le prévois. Si ces choses doivent se faire, elles se feront, mais dans le sens où les supporters et les amoureux du club y trouvent leur compte. En tout cas, l’argent n’a jamais été mon moteur et je pense l’avoir prouvé. », explique-t-il. Toutefois, il met l’accent sur un critère central. Les supporters et amoureux du club doivent y trouver leur compte.

Au-delà de la transmission, plusieurs interrogations demeurent. Le club fait face à un déficit structurel comblé par des transferts ou l’apport personnel de Joannin. Les droits TV pour la Ligue 2 la saison prochaine seront très faibles, limités à 700 000 euros, ce qui complexifie l’avenir financier du club. Sportivement, l’ASC est actuellement barragiste et pourrait être relégué en National.