Kévin Pédro s’est imposé en quelques semaines comme une solution crédible à l’ASSE. Une montée en puissance fulgurante, confirmée par des données qui traduisent son impact réel sur le terrain.

Il y a encore quelques mois, son nom circulait surtout du côté de la réserve. Aujourd’hui, Kévin Pédro est installé dans le onze de l’AS Saint-Étienne. Sans bruit, mais avec une vraie constance. Son début de saison résume à lui seul la difficulté du très haut niveau. Blessé pendant la préparation estivale, il accuse du retard. Puis enchaîne avec la réserve en National 3. Là, il surclasse rapidement son environnement. Mais en équipe première, la concurrence est dense. João Ferreira, Strahinja Stojkovic, Dennis Appiah… autant de profils censés lui barrer la route. Pédro patiente. Travaille. Observe. Puis saisit sa chance.

ASSE : une progression linéaire et maîtrisée

Le déclic intervient à Troyes. Dans un contexte loin d’être favorable, le jeune latéral est titularisé. Il ne se cache pas et livre un vrai bon match. L'ASSE l'emporte chez le leader. Il faiut partie des artisans de cette performance. Sérieux, appliqué, concentré, il rend une copie propre. Une prestation qui rassure le staff.

Il faudra toutefois quelques semaine avant de le voir s'installer durablement. Sur le banc face à Nancy et Dunkerque, les opportunités reviennent vite. Blessures, méformes… Kévin Pédro s’engouffre dans la brèche. D’abord utilisé dans l’axe, il glisse ensuite sur le côté droit. Un repositionnement qui change tout. Depuis le 17 janvier, il ne quitte plus le onze. 12 matchs disputés, 11 titularisations. Une installation rapide, presque naturelle.

La data confirme l’impact de Kévin Pédro

À l’œil nu, Pédro dégage une impression de solidité. La data vient confirmer ce ressenti. La data confirme l’impact de Kévin Pédro. Défensivement, ses chiffres (centiles) sont marquants :

98 en interceptions (PAdj)

90 en duels défensifs disputés

69% de duels gagnés

Ces données traduisent une lecture du jeu avancée. Pédro anticipe, coupe les lignes de passe et intervient avec justesse. Dans les duels, il répond présent. Physiquement, il est au rendez-vous. Rarement pris de vitesse, rarement dépassé, il sécurise son couloir. Physiquement, son profil est également intéressant :

86 en accélérations légères

Bonne capacité à répéter les efforts

Volume de course solide

Sans être le plus explosif, il compense par sa vitesse, son timing et son intelligence de placement.

Kévin Pédro : Un latéral moderne dans le jeu stéphanois

Là où Kévin Pédro marque des points supplémentaires, c’est dans sa capacité à participer au jeu. Il ne se contente pas de défendre. Ses données offensives montrent une vraie volonté de projection :

73 en courses progressives

73 en passes vers la surface

47 en dribbles réussis

Il accompagne les actions, propose des solutions et fait avancer le bloc. Dans un système où les latéraux doivent apporter du liant, c’est un atout précieux qui a trop longtemps manqué aux Verts. Mais tout n’est pas encore optimisé. Dans le dernier geste, la marge de progression est réelle :

Centres perfectibles

Peu décisif dans la dernière passe

Apport offensif encore irrégulier

C’est aujourd’hui le principal axe de travail.

Une réponse concrète aux limites de l’ASSE

Depuis le début de saison, l'ASSE cherchait de la stabilité sur les côtés. Trop d’irrégularité, trop d’approximations. Kévin Pédro a apporté une forme de simplicité. Il ne surjoue pas. Ne se précipite pas. Il fait juste les bons choix. Résultat : son couloir est sécurisé.

Son impact est d’autant plus notable que João Ferreira, pourtant recruté pour près de 3 millions d’euros, n’a jamais réellement convaincu. La porte s'est ouverte, Pédro s'est engouffré.

Kévin Pédro : Une marge de progression évidente

Ce qui intrigue, au-delà des performances actuelles, c’est le potentiel. Les données montrent un joueur déjà fiable. Mais elles laissent entrevoir une progression possible. S’il améliore sa qualité technique, sa précision dans les centres et sa contribution offensive, Kévin Pédro peut changer de dimension. Son profil, sa mentalité et son écoute poussent à l'optimisme.

Une gestion à surveiller côté ASSE

Ses performances attirent logiquement les regards. Et les premières rumeurs commencent à apparaître sur internet. Sans réel fondement. Du côté de Saint-Étienne, le discours est clair. Le club ne souhaite pas reproduire les erreurs du passé. Les jeunes talents doivent être conservés, développés et valorisés. Kévin Pédro s’inscrit pleinement dans cette logique. Et c’est peut-être là l’information essentielle : l’ASSE tient enfin un joueur capable de s’installer durablement… et de progresser.

Source : Datascout