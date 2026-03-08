L'ASSE enchaîne en Ligue 2. Sous la houlette de Philippe Montanier, les Verts ont gagné leur cinquième match de rang en disposant du Red Star (2-0). Lee coach stéphanois s'est exprimé à l'issue de la rencontre.

Philippe Montanier au micro d'Ici Saint-Etienne Loire en conférence de presse : "Cela a été une rencontre âprement disputée. Le premier responsable c'est le Red Star qui a fait un gros match, très sérieux, très athlétique. On a eu un petit peu plus de tirs cadrés, d'xG, mais à mes yeux c'est un match très équilibré dans lequel on a été très efficace. (...)

On a été en déficit en première mi-temps au niveau des duels. C'était un peu mieux en deuxième. Ce qui est bien c'est qu'on arrive à faire une meilleure deuxième mi-temps, tant au niveau de l'impact que de la qualité avec le ballon. (...)

Il y a une solidarité, on protège bien Gautier (Larsonneur). Que ce soit les défenseurs, les milieux ou les attaquants, on fait les efforts et cela rend la tâche plus compliquée à nos adversaires."

Kévin Pedro récompensé, Stassin persévérant

"On a voulu aller les presser par séquences. Cela nous a permis de récupérer quelques ballons haut. Les défenseurs, on leur demande qu'ils aillent jusqu'au bout lorsqu'ils peuvent apporter la supériorité numérique. C'est ce qu'a fait Kévin (Pedro), Julien (Le Cardinal) aussi. (...)

Kévin Pedro ? Il y a le but, mais aussi sa performance de défenseur. Je trouve qu'il a été monstrueux défensivement sur son côté. Et de plus en plus, lorsqu'il monte, il apporte tel un latéral moderne. Il travaille énormément, est à l'écoute et veut progresser. Il coche toutes les cases et il est récompensé. (...)

Lucas Stassin ? Tout le mérite lui revient, il n'a pas lâché. Des grands attaquants ont eu des périodes de disette. Il est très utile dans le jeu, il fait bien jouer les autres. Moi je lui avais dit, 't'as toujours marqué des buts depuis tout petit et ça va continuer'. Il a été persévérant, a travaillé pour l'équipe et tout le monde avait envie de le lui rendre. (...)

Le classement ? C'est encore très aléatoire. Nous ce qu'on doit faire c'est gagner. On peut pas faire mieux que gagner. La fin du marathon, c'est pas pour tout de suite. Maintenons ce niveau d'engagement défensif, offensif, cette solidarité. J'aimerais qu'on soit un peu mieux dans différents domaines. Mais on est une équipe, et c'était une de mes priorités. (...)

Gautier Larsonneur ? Il se faisait diagnostiquer par le médecin. Il n'était pas optimiste, donc j'espère qu'il se trompe. Mais on verra dans la semaine. C'est le seul point noir de la soirée et c'est un gros point noir. Je ne sais pas si c'est le quadri', le psoas mais c'est musculaire je pense. C'est sur un dégagement je crois car je l'ai vu souffrir juste après. On va attendre et croiser les doigts."