Auteur de l’ouverture du score lors de la victoire de l’ASSE contre le Red Star (2-0), Kevin Pedro confirme son excellente dynamique. Le jeune défenseur stéphanois a inscrit son premier but en Ligue 2 et continue de gagner du crédit semaine après semaine.

L’ASSE poursuit sa bonne dynamique. Ce samedi, les Verts se sont imposés 2-0 face au Red Star dans un match maîtrisé. Une victoire marquée par le premier but en Ligue 2 de Kevin Pedro, symbole de la progression constante du jeune joueur formé au club.

Titulaire depuis plusieurs semaines, Pedro ne cesse de convaincre. Face au Red Star, il a ouvert le score avant que Lucas Stassin ne scelle définitivement le succès stéphanois. Une soirée réussie pour le défenseur, qui franchit un nouveau cap dans sa jeune carrière.

Déjà buteur en Coupe de France contre Quetigny, le joueur stéphanois attendait ce moment en championnat. Une attente désormais récompensée dans un stade Geoffroy-Guichard acquis à sa cause.

Kevin Pedro récompensé de ses efforts

Après la rencontre, Lucas Stassin n’a pas manqué de saluer la performance de son coéquipier. L’attaquant belge s’est montré très heureux pour le jeune défenseur stéphanois. « Je suis très content pour Kevin (Pedro), il fait des gros matchs depuis plusieurs semaines. Il a été titulaire et n’a jamais rien lâché. »

Pour Stassin, ce but est loin d’être anodin. Il symbolise le travail et la persévérance d’un joueur qui s’impose progressivement dans l’effectif stéphanois.

« C’est son premier but en professionnel en plus ici, il s’en souviendra, c’est top ! » Dans une ambiance détendue, l’attaquant des Verts a même conclu avec une touche d’humour : « Incroyable, il a une meilleure finition que moi (rires). »

Des mots qui traduisent l’excellente atmosphère qui règne actuellement dans le groupe stéphanois.

Montanier impressionné par Kevin Pedro

L’entraîneur des Verts, Philippe Montanier, n’a lui aussi pas caché sa satisfaction après la rencontre. Au-delà du but, c’est surtout la performance globale de Kevin Pedro qui a marqué le technicien stéphanois.

« Il y a le but, mais aussi sa performance de défenseur. Je trouve qu'il a été monstrueux défensivement sur son côté. »

Montanier a également souligné l’évolution du joueur dans le jeu offensif. Une progression qui correspond parfaitement au profil de latéral moderne recherché dans le football actuel.

« De plus en plus, lorsqu'il monte, il apporte tel un latéral moderne. Il travaille énormément, est à l'écoute et veut progresser. Il coche toutes les cases et il est récompensé. »

Preuve que le staff stéphanois croit pleinement en son potentiel.

Un moment inoubliable pour le joueur formé à l’ASSE

Lors du tour de stade avec les supporters après la rencontre, Kevin Pedro n’a pas caché sa joie. Visiblement ému, le jeune joueur savourait pleinement ce moment particulier.

« J’ai fini par marquer. Je disais qu’il ne manquait plus que ça et c’est arrivé. Franchement, je suis très content. Ça fait vraiment plaisir. »

Le défenseur stéphanois avoue même ne pas avoir pleinement réalisé sur le moment.

« Je vais sûrement revoir l’action parce que, sur le moment, je n’ai même pas vraiment eu le temps de la revoir. J’ai seulement vu le ballon entrer dans le but. »

Un instant fort pour le joueur formé au club, qui confirme son ascension dans l’effectif de l’ASSE. À seulement quelques matchs, Kevin Pedro semble déjà avoir gagné une place importante dans le dispositif de Philippe Montanier. Et cette première réalisation en Ligue 2 pourrait bien marquer le début d’une nouvelle dimension pour le jeune Stéphanois.