À huit journées de la fin, chaque point compte double. La 28e journée de Ligue 2 s’annonce particulièrement décisive, aussi bien dans la course à la montée que dans la lutte pour les places de barrages. Entre un duel à distance entre Troyes et l’ASSE, des confrontations directes et un classement toujours aussi resserré, cette journée pourrait déjà marquer un tournant.

Deuxième avec 50 points, l’AS Saint-Étienne reste au contact de Troyes (54 points), leader du championnat. Mais le nul décevant à Grenoble (0-0) a freiné la dynamique des Verts, désormais sous pression avant de recevoir Annecy.

L'ASSE au pied du mur !

Face à une équipe classée 9e (39 points), les hommes de Philippe Montanier n’ont plus vraiment de marge. Une victoire est impérative pour rester au contact du leader… d’autant que Troyes reçoit Dunkerque (8e), une formation capable de poser des problèmes mais en léger retrait ces dernières semaines.

Le scénario est clair : si Troyes s’impose et que l’ASSE trébuche, l’écart pourrait devenir difficile à combler dans le sprint final.

Le Mans, Red Star, Reims : une bataille féroce pour le podium

Derrière, la lutte fait rage. Le Mans (47 points) reste solidement installé sur le podium, mais voit revenir plusieurs concurrents. Le Red Star (44 points), en pleine dynamique, se déplace à Clermont avec l’ambition de continuer sa remontée. Reims (43 points), juste derrière, aura un déplacement piégeux à Guingamp. Rodez (43 points) et Montpellier (41 points) restent également en embuscade. Le moindre faux pas pourrait redistribuer totalement les cartes dans la course au top 5.

Annecy, Dunkerque, Guingamp : les outsiders en embuscade

Plus bas, plusieurs équipes peuvent encore rêver de s’inviter dans la lutte. Dunkerque (39 points), Annecy (39 points) et Guingamp (39 points) restent au contact. Annecy, justement, se déplace à Geoffroy-Guichard dans un match qui pourrait rebattre les cartes. Un résultat positif face à l’ASSE relancerait totalement les Haut-Savoyards dans la course. Guingamp, de son côté, affronte Reims dans un duel direct qui pourrait faire basculer la hiérarchie.

Davitashvili et Boakye pour porter l'ASSE

Individuellement aussi, les enjeux sont forts. Zuriko Davitashvili figure parmi les meilleurs buteurs du championnat avec 11 réalisations, à seulement deux longueurs du leader Tawfik Bentayeb (13). Côté passes décisives, Augustine Boakye est également dans le haut du classement avec 7 offrandes, à une unité du leader Evans Jean-Lambert. Deux joueurs sur lesquels s'appuie Philippe Montanier et qui devront peser dans cette fin de saison pour maintenir l’ASSE dans la course.

À l'occasion de cette 28e journée de championnat de Ligue 2, pour l’ASSE, le message est simple : gagner… ou voir Troyes filer définitivement.