À l’approche d’accueillir Annecy lors de la 28ᵉ journée de Ligue 2, ce samedi, l'entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier s’est présenté devant les médias. Ce week-end, les Verts ont l’opportunité d’enchaîner un septième match sans défaite depuis l’arrivée de l’ancien gardien sur le banc stéphanois. Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Mahmoud Jaber, ça sera repoussé. Mahmoud Jaber, ça a freiné un petit peu. Il a eu un ou deux jours de soins supplémentaires, donc il va reprendre, mais on en saura plus la semaine prochaine par rapport à sa reprise sur le terrain.

Max Bernauer a repris aujourd'hui avec le groupe. C'est une bonne chose, même si c'était une séance light. On est content de le revoir parmi nous. Pas d'autres joueurs introduits dans le groupe collectif de cette semaine. Chico Lamba est sélectionnable.

Julien Le Cardinal ? Tout va bien. On l'a protégé un peu au début de semaine et puis là ça a été et c'est ok pour ce week-end.

Gautier Larsonneur ? On s'est fixé après la trêve. Aujourd'hui, l'évolution se passe bien. Mais il faudra voir sur le terrain ses sensations lorsqu'il plonge, shoot, etc. On ne peut pas trop le prédire aujourd'hui."

ASSE : La Réserve pour s'entrainer ?

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Le bilan de la Réserve ? C'est un pauvre match, un très pauvre match. On a un groupe très solidaire. À Grenoble, on n'a pas été terrible et les copains ont mis un point d'honneur à rester dans la même lignée. Par contre c'est intéressant parce que c'est vraiment une séance de travail. On sait qu'on est obligé de remettre de la concentration, des efforts, des contre efforts, de l'adversité. On est dans un contexte match donc c'est bien. On avait sept pros avec la Réserve qui ont pu faire une bonne session de travail ce dimanche. C'est positif. Par contre, le contenu ne va pas dire que ça va rester dans les annales du football stéphanois."

Une forte concurrence à gérer chez les Verts

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Les joueurs qui jouent moins ? C'est la difficulté du métier. On a un groupe de 25 joueurs et il y a plus de mécontents que de contents, ce qui est logique. C'est tous des compétiteurs, ils veulent tous commencer le match et être dans le groupe. Mais ça fait partie de leur métier, de savoir gérer cette frustration. Ils sont aussi conscients qu'il faut qu'ils travaillent bien, qu'ils se préparent bien. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain et peut-être que le onze évoluera dans la dernière ligne droite. On connaît la frustration mais on sait que c'est important qu'ils se préparent bien pour rester prêt. On l'a vu avec Brice Maubleu, c'est un bon exemple. Il n'a pas fait un match de l'année. Et aujourd'hui, il est titulaire. Les joueurs doivent avoir ça en tête."

Moueffek, une gestion particulière ?

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Aïmen Moueffek ? Mes attentes ? J'ai vu ça direct avec lui. J'ai des joueurs à ma disposition, c'est moi qui juge ce qui me paraît judicieux ou pas. J'étais content qu'il fasse plus de 60 minutes avec la réserve parce qu'il avait à chaque fois des petits bobos entre les matchs. Il avait du mal à faire des semaines complètes. Là, ça l'a remis sur un bon plan athlétique. Il a des caractéristiques qui vont nous être utiles. Je n'ai peut-être pas besoin sur Grenoble, mais forcément, tous les joueurs vont nous aider jusqu'à la fin.

Un choix tactique assumé par Montanier

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Pourquoi Duffus plutôt que Moueffek qui entre face à Grenoble ? Ce n'est pas trop tactique, c'est plus une influence offensive. Duffus est le seul joueur offensif qu'on avait sur le banc. Notre animation offensive a été très faible à Grenoble, donc il y avait besoin. Zuriko Davitashvili occupe de milieu de terrain offensif en sélection. On a essayé d'inverser la tendance. Davitashvili derrière l'attaquant ? C'est une option. C'est l'avantage d'avoir des joueurs polyvalents. On l'a avec Augustine Boakye, Zuriko Davitashvili, et Joshua Duffus qui peut jouer dans l'axe et sur les côtés. Donc ça donne une certaine variété et des possibilités."

ASSE : Miladinovic doit mieux faire

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Igor Miladinovic ? C'est un joueur offensif, donc on attend beaucoup sur son influence offensive. Et c'est des joueurs aussi au milieu de terrain où il y a quand même beaucoup d'impact, beaucoup de répétition d'efforts. La fraîcheur est importante. Et puis, on attend aussi sur des joueurs offensifs qui soient très influents. Dès qu'on voit qu'il y a un joueur, que ce soit Igor ou un autre, qui a un peu moins d'influence sur l'équipe. On a grande chance maintenant de pouvoir faire rentrer 5 joueurs, de changer l'équipe à 50%. Il y a ceux qui commencent et ceux qui finissent. Et souvent, c'est ceux qui finissent qui vont amener la victoire ou maintenir un résultat. On a souvent besoin de cartouches offensives, et on voit bien que je n'ai que 4 attaquants à ma disposition, et faire rentrer des défenseurs centraux pour amener quelque chose d'offensif, je n'ai pas trouvé ça judicieux.

Il y a toujours plein d'options, après on en choisit. Par contre on ne peut pas tous les prendre."

Boakye et sa variété

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Augustine Boakye et son repositionnement ? A Pau, il a basculé attaquant en fin de match, où il amène une passe décisive. On a cette option où il peut retrouver un poste un peu plus haut, avec d'autres qui prennent sa position du milieu de terrain. Pour moi, ça donne une variété intéressante."

Des jeunes bien éduqués à l'ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “N'Guessan ? Il est loin d'être à 100% parce qu'il ne s'entraîne toujours pas collectivement. C'est un très beau profil, vraiment. C'est un joueur très intéressant. En plus, c'est un super gamin et il faut mettre l'accent et féliciter nos éducateurs parce que tous nos jeunes ont une super mentalité. Ils aiment travailler, ils aiment s'entraîner. C'est un plaisir d'avoir ces jeunes dans le groupe et Djyllian N'Guessan en fait partie."