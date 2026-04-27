Après la défaite à Bastia, l'ASSE n'avait plus le droit à l'erreur. Face à l'ESTAC, l'enjeu était simple, une victoire relançait la course au titre et permettait aux Verts de prendre deux points d'avance sur Le Mans. Une défaite actait la montée de Troyes et laissait l'ASSE à la troisième place. Dans un Chaudron bouillant, les stéphanois se sont sabordés à cause d'erreurs individuelles et n'ont plus leur destin entre leurs mains. Voici les enseignements d'une chute brutale.

Dès l’entame, l’ASSE affiche de bonnes intentions et prend rapidement le contrôle du jeu. Les hommes de Philippe Montanier se montrent entreprenants, obtenant plusieurs corners dans le premier quart d’heure. Sur l’un d’eux, Lucas Stassin passe tout près d’ouvrir le score, mais sa reprise est sauvée sur la ligne par Ismaël Boura (12e). Lancés dans leur match, les Verts subissent toutefois un premier coup dur avec la sortie de Zuriko Davitashvili, touché à la cheville après un duel (16e). Joshua Duffus entre en jeu.

Malgré ce contretemps, Saint-Étienne continue de dominer, mais Troyes finit par sortir la tête de l’eau. Ifnaoui (33e) puis Ripart (34e) font passer un frisson dans Geoffroy-Guichard. Pedro croit ouvrir le score, mais son but est refusé pour une faute qui semblait plus que légère (37e).

Au retour des vestiaires, le match change de physionomie. Sur une énième erreur de Cardona, déjà fautif sur l'ouverture du score bastiaise, le week-end dernier, Ifnaoui ouvre le score (53e). L’ASSE tente de réagir, mais manque de justesse, tandis que les blessures s’accumulent, avec la sortie de Lamba. Poussifs, les Verts se créent quelques situations sans concrétiser. En fin de match, Troyes enfonce le clou à deux reprises et s’impose largement, validant sa montée en Ligue 1.

L’ASSE incapable d’emballer le match

Le début de rencontre laissait pourtant entrevoir autre chose. De l’intensité, des corners à répétition, une première grosse occasion pour Stassin… puis plus rien. Ou presque. L’ASSE a progressivement perdu le fil, incapable de maintenir la pression sur une équipe troyenne pourtant bousculée pendant trente minutes. La sortie sur blessure de Davitashvili a cassé le rythme, mais elle n’explique pas tout.

Les aubois ont su faire le dos rond avant de punir, par trois fois. Après la pause, les Verts ont totalement déjoué. Peu de mouvements, peu de verticalité, et surtout un manque criant d’idées dans les trente derniers mètres. Le Chaudron attendait une révolte. Il a vu une équipe qui n’a jamais su emballer le match au moment clé. Dès la relance, les joueurs stéphanois avaient du mal à accelerer, à mettre du rythme. Face à un bloc troyen en place et létal en contre, ça ne pardonne pas.

Un goal average plombé par des erreurs individuelles

À ce niveau, chaque détail compte. Et l’ASSE l’a payé cash. Le premier but vient d’un ballon perdu par Cardona. Une perte évitable, encore une fois. Le second d’une erreur grossière de Miladinovic, offrant le break à Troyes dans les dernières minutes. Si le serbe s'est emmelé les pinceaux balle au pied, Gautier Larsonneur l'a imité avant même de pouvoir jouer le ballon. La frappe de Bentayeb ne semblait pourtant pas bien placée, mais le capitaine des Verts semblait être encore en train de penser au carton stupide qu'il a récolté, trente secondes plus tôt.

Des approximations, des relances mal assurées et des duels perdus... Résultat : un score lourd, qui ne reflète pas totalement la physionomie mais qui fait très mal au goal average. Dans une course aussi serrée, ces buts encaissés en fin de match pourraient coûter cher. Les stéphanois comptent désormais une différence de buts égale à celle du Mans. La solidité défensive des hommes de Philippe Montanier à volé en éclats, ce qui pourrait être de même pour les ambitions du club. L’ASSE s’est sabordée elle-même, une nouvelle fois.

Une montée directe qui s’éloigne

Le constat est brutal. En s’inclinant 3-0 face à Troyes, l’ASSE pourrait voir la montée directe lui filer entre les doigts. Pire, les Verts n’ont plus leur destin en main à deux journées de la fin. Pendant que Troyes valide officiellement son ticket pour la Ligue 1, Saint-Étienne doute et recule.

Cette défaite, au pire moment de la saison, laisse des traces. Il reste encore deux chances, mais cela dépend désormais du Mans. L’ASSE a grillé un joker majeur. Et dans ce sprint final, l’erreur ne pardonne plus.

En début de saison, monter en Ligue 1 n'était pas l'objectif principal, les Verts voulaient être sacrés champions de France. A deux journées de la fin, cet objectif est désormais impossible. L'ASSE à deux matchs pour sauver les meubles et éviter à Kilmer de présenter un nouveau bilan plus que négatif.