C’est la soirée noire qu’il fallait éviter. Saint-Étienne s’est incliné 0-3 à domicile face à Troyes ce samedi soir, dans un Geoffroy-Guichard qui attendait une fête et a assisté à une démonstration de force auboise. Pendant ce temps, Le Mans a arraché le nul à Grenoble (1-1) et passe devant les Verts au classement. À deux journées de la fin, l’ASSE n’est plus maître de son destin pour la montée directe. Le point complet, les probabilités, le calendrier.

Troyes n’est pas venu à Geoffroy-Guichard pour faire de la figuration. Les Aubois ont livré l'une de leur meilleure prestation de la saison au pire moment pour les Verts. Score final : 0-3. Sans discussion. Troyes est officiellement promu en Ligue 1 et file vers le titre avec 64 points en 32 journées. Si ce n'est pas mathématiquement fait, il faudrait que les troyens le fassent exprès pour ne pas être sacrés.

Un peu plus tôt, Le Mans n’a pas profité de l’occasion pour creuser l’écart. Les Manceaux ont concédé le nul à Grenoble (1-1). Un résultat insuffisant pour faire le trou, mais suffisant pour passer devant Saint-Étienne au classement. Le Mans compte désormais 58 points, Saint-Étienne 57. Un point d’écart, deux journées à jouer.

Le classement après la J32

Troyes : 64 pts, promu et en route vers le titre

Le Mans : 58 pts

Saint-Étienne : 57 pts

Red Star : 54 pts

Reims : 52 pts

Rodez : 52 pts

La deuxième place est désormais l’objectif de Saint-Étienne. Et avec un point de retard sur Le Mans, les Verts n’ont plus droit à l’erreur.

Les probabilités : 37% pour la montée directe

Les chiffres sont froids mais ils disent la vérité. Avant cette journée, Saint-Étienne avait 63% de chances de terminer dans les deux premiers. Ce chiffre a forcément évolué après ce revers sévère, dans le mauvais sens. Avec 37% aujourd'hui, Les Verts ont vu la tendance avec Le Mans s'inverser.

Ce qui est mathématiquement établi : l’ASSE dans le top 3 est quasi certain (93% des simulations), dans le top 4 à 99%. Les Verts sont donc pratiquement assurés de disputer les barrages au minimum. Mais la montée directe, celle que tout le monde espérait, passe désormais par un scénario plus contraint...

Pour être dans le top 2, il faut désormais chasser le promu manceau. Saint-Étienne est à 57 poins, l'idéal serait d'aller chercher six points sur 6 possibles, soit deux victoires et plus. Mais surtout, il faut que Le Mans lâche des points.

Le scénario le plus probable pour le 2e place, selon les simulations : 61 points. Les Verts doivent aller chercher 4 points minimum sur les deux dernières journées, et espérer que Le Mans en prenne moins.

Deux finales à ne pas rater pour l'ASSE

Saint-Étienne se déplace à Rodez, 6e au classement avec 52 points, une équipe qui court encore après une place de barragiste et qui n’a aucune raison de lâcher. Le club de l'Aveyron a fait nul 0-0 contre Laval cette semaine, et poursuit son invincibilité. Le RAF jouera à fond le coup. Ce déplacement est loin d’être une formalité. Le Mans, lui, reçoit Reims (5e, 52 pts), un adversaire également motivé par les barrages. Si Le Mans prend des points, l’ASSE doit faire pareil. Si Le Mans trébuche, les Verts peuvent repasser devant en gagnant.

La dernière journée offre un programme a priori plus accessible pour les deux équipes. Saint-Étienne reçoit Amiens, lanterne rouge et qui sera sans doute condamné à la relégation. Le Mans se déplace à Bastia, également dans les profondeurs du classement. Sur le papier, les deux équipes devraient l’emporter, ce qui signifie que tout se jouera à la J33.

Journée 33 — samedi 2 mai :

Rodez – Saint-Étienne (20h)

Le Mans – Reims (20h)

Journée 34 — samedi 9 mai :

Saint-Étienne – Amiens (20h)

Bastia – Le Mans (20h)

Ce que l’ASSE doit faire : gagner et attendre

Le scénario est simple à énoncer, compliqué à exécuter. Saint-Étienne doit gagner ses deux derniers matchs, c’est le minimum. Et il doit espérer que Le Mans perde au moins un point sur les deux journées restantes.

Si les Verts gagnent à Rodez et que Le Mans concède le nul ou la défaite face à Reims, Saint-Étienne repasse devant à la J33. La dernière journée deviendrait alors une finale entre deux équipes qui se regardent dans le blanc des yeux.

Si au contraire Le Mans gagne ses deux derniers matchs, les Verts sont condamnés aux barrages quelle que soit leur performance. Ils auraient alors à disputer un ou deux matchs supplémentaires avant une double confrontation contre une équipe de Ligue 1 pour décrocher leur place dans l’élite.

Les barrages : un filet de sécurité qui a un goût amer

À 99% dans le top 4, Saint-Étienne disputera quasi certainement les barrages si la montée directe lui échappe. Le format : le 4e et 5e de Ligue 2 s'affrontent. Le vainqueur défie le 3e. Endin, le vainquer des playoffs de Ligue 2 se retrouve face au 16e de Ligue 1. Une confrontation match aller-retour pour tout décider.

Ce scénario, les Verts l’ont vécu. En 2024, ils n'avaient pu éviter les barrages 3e avant de s'offrir Rodez puis Metz pour retrouver la Ligue 1. Ils savent ce que ça coûte nerveusement. Cette année, avec le niveau de l’élite, l’adversaire potentiel, Auxerre, Nantes ou Nice selon les résultats, ne se laissera pas faire.

La montée directe reste possible. Elle est à portée. Mais elle ne dépend plus uniquement de Saint-Étienne. Et c’est exactement ce que les Verts voulaient éviter.

Deux journées. Deux finales. Et un regard permanent sur le score de Le Mans. En perdant ce samedi, les Verts ont remis leur destin entre les mains d'une équipe qui n'aura aucune pression. Promus l'été dernier, les Manceaux n'avaient sans doute pas envisagé d'être en position favorbale d'accèder à l'élite en fin de saison. L'ASSE quant à elle, a annoncé vouloir remporter le championnat. Il y a ceux qui parlent, et ceux qui agissent dans l'ombre.