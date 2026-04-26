L'ASSE s'est largement inclinée dans le choc face à Troyes (0-3), qui valide sa montée en Ligue 1. Auteurs d'une bonne première période, les Verts ont été punis par leur manque d'inspiration après la pause. Sur Ici Saint-Étienne Loire, Gautier Larsonneur a livré sa réaction.

Annoncé comme une grande fête à Geoffroy-Guichard, le choc entre l'ASSE et Troyes a tourné au cauchemar pour les Verts. Giflés à domicile (0-3) par des Troyens officiellement en Ligue 1, les Stéphanois n'ont plus leur destin en mains. À deux journées de la fin de la saison, le club du Forez, troisième, à un point de retard sur Le Mans, qui compte la même différence de but. Fautif sur le deuxième but avec Igor Miladinovic, Gautier Larsonneur a livré sa réaction sur Ici Saint-Étienne Loire.

Trente bonnes premières minutes et plus rien...

Gautier Larsonneur après ASSE - Troyes : "Le scénario fait qu'on en prend trois malgré une très bonne première mi-temps. On ne concrétise pas et en deuxième mi-temps, on a laissé le ballon aux Troyens qui sur leurs rares occasions nous ont tué. Si on est aujourd'hui à la lutte à la troisième place, c'est que ça reflète le manque de constance de notre saison. On est capables de faire de très bonnes choses, mais on a du mal à tenir sur la durée. Ce soir, on voit qu’on fait trente très bonnes premières minutes où on impose notre jeu, on met la pression avec les supporters qui ont été incroyables. Sur la deuxième mi-temps, ça fait trois parce qu’on s’ouvre à la fin pour tenter d’aller chercher un résultat."

Gautier Larsonneur après ASSE - Troyes : "Maintenant, on est à la bagarre, à un point du Mans. Il reste deux matches, à nous de faire un sans-faute pour nous donner une chance sur la fin de saison. L’urgence ? Bien sûr qu’il y a urgence. Depuis le début de saison, on alterne le chaud et le froid et ça nous fait mal sur cette deuxième mi-temps. En plus on en prend trois, ce n'est pas fabuleux pour le goal-average."

L'ASSE dos au mur avant Rodez

Gautier Larsonneur après ASSE - Troyes : "On connaît le calendrier, on n’est pas fous et on sait qu’il y a un gros match qui nous attend, contre une équipe qui tourne très bien. À nous de montrer le visage d’une équipe qui va se relever. Cette année, l’équipe a beaucoup été au sol mais on a su se relever."

Gautier Larsonneur après ASSE - Troyes : "S’il reste de l’essence ? Il reste deux journées, et peut-être plus s’il y a besoin. Il y a deux ans, on a raté nos trois dernières cartouches avant de saisir la dernière à Metz. Ce soir, il faut accepter la défaite. On est quelques anciens dans le vestiaire, à nous d’assumer ce rôle pour qu’on attaque de la meilleure des façons ce match face à Rodez qui s’annonce compliqué. Si on veut espérer monter en Ligue 1 dans cette phase régulière, à nous d’aller faire un résultat là-bas."