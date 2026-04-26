Humiliée par Troyes (0-3) à Geoffroy-Guichard, l'ASSE n'a plus son destin en mains en vue d'une montée en Ligue 1. Philippe Montanier est revenu sur cette défaite en conférence de presse, dans des propos rapportés par Ici Saint-Étienne Loire.

La fête devait être belle à Geoffroy-Guichard pour l'ASSE, elle l'a finalement été pour Troyes. Large vainqueur dans le Chaudron, l'ESTAC valide sa montée en Ligue 1. Tout l'inverse des Verts, qui n'ont plus leur destin en mains et comptent désormais un point de retard sur Le Mans FC. Avant de se déplacer à Rodez samedi prochain, les Stéphanois sont dos au mur. En conférence de presse, Philippe Montanier est revenu sur cette contre-performance dans des propos rapportés par Ici Saint-Étienne Loire.

"Une soirée noire" pour l'ASSE

Philippe Montanier après ASSE - Troyes : "C’est une soirée noire. Le résultat, avec un score quand même très lourd puisqu’on prend trois buts sur quatre tirs cadrés. On a fait une bonne première mi-temps mais derrière, on s’aperçoit que l’équipe qui fait le moins d’erreurs gagne le match. On en a trop fait, ça nous a mis dans le mauvais sens. C’est une soirée noire aussi parce qu’on perd Zuriko (Davitashvili), Julien (Le Cardinal) avant le match, Chico Lamba aussi. C’est vrai que c’est une soirée vraiment difficile pour nous."

Philippe Montanier après ASSE - Troyes : "La suite ? Je ne peux pas vous prédire l’avenir. Il y a trois semaines, on n'aurait pas penser qu’on serait là. On va lutter jusqu’au bout, moi je suis prêt. On va digérer cette défaite et lutter jusqu’au bout, on n’a pas d’autre choix. La différence entre les deux mi-temps ? On n’a pas lâché, avec la barre et quelques situations. Nos erreurs individuelles font mal. On a vu qu’on n'arrivait pas à dynamiser notre jeu, à être plus dangereux. On cherche toujours des explications, aujourd’hui, j’en n’ai pas vraiment parce qu’on avait vraiment bien commencé le match…"

Inquiétude pour Davitashvili et Lamba

Philippe Montanier après ASSE - Troyes : "Des nouvelles des blessés ? Je ne peux pas vous en donner. Zuriko, c’est incroyable qu’il n’y ai même pas coup franc. C’est un scandale. Notre défaite n’est pas due à l’arbitre mais ils doivent protéger les joueurs. Il souffrait beaucoup, Chico aussi. On va faire le point dans la semaine mais on espère ne pas perdre de nouveaux joueurs parce qu’en fin de saison, il faut jouer avec ses meilleurs joueurs et on a besoin de forces vives."

Philippe Montanier après ASSE - Troyes : "Je ne sais pas s’il nous a manqué d’énergie après la pause parce qu’on a retrouvé de l’allant après leur deuxième but. On s’est beaucoup obnubilés à jouer dans l’axe, là où ils nous attendaient. Malheureusement, les erreurs… Moins on en fait, mieux on se porte, ça n’a pas été le cas ce soir. Un manque de caractère ? Je ne sais pas. Quand on est en difficulté, on voit qu’on manque de leadership sur le terrain. On s’éteint vite quand ça ne tourne pas en notre faveur, il faut qu’on travaille là-dessus."

Philippe Montanier après ASSE - Troyes : "Les joueurs de Troyes ont habilement cassé le rythme, j’en ai parlé au quatrième arbitre. Il ne faut pas non plus chercher des explications ailleurs, notre niveau n’a pas été assez bon. Sur des matches au sommet comme ça, il faut faire moins d’erreurs et être à son niveau. Il y a des soirs…"