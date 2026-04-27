Après la lourde défaite de l’ASSE face à Troyes (0-3), Adrien Monfray n’a pas caché sa satisfaction. Le capitaine troyen savoure une victoire marquante dans un Geoffroy-Guichard sonné.

L’AS Saint-Étienne a vécu une soirée cauchemar ce samedi. Battus sèchement par Troyes (0-3), les hommes de Philippe Montanier ont sombré à domicile. Dans un Chaudron pourtant plein, les Verts ont explosé en seconde période. En face, Troyes a livré une prestation pleine, maîtrisée de bout en bout. Symbole de cette domination, Adrien Monfray s’est présenté en zone mixte avec le sourire. Le capitaine aubois n’a pas caché son bonheur après ce succès retentissant à l’extérieur.

ASSE : Monfray savoure une victoire référence

Lucide et satisfait, Adrien Monfray a reconnu la portée de ce succès. « 3-0 à l’extérieur, on ne l’avait pas fait », a-t-il confié. Dans un stade Geoffroy-Guichard plein, Troyes a frappé fort. Le défenseur évoque même un souvenir marquant pour le groupe. « Ce sera un très beau souvenir dans nos têtes pour longtemps. »

Le capitaine troyen a également souligné le contexte. Selon lui, l’ASSE partait avec les faveurs des pronostics et un manque d'humilité certain. « On avait l’impression qu’ils avaient déjà gagné », lâche-t-il. Une déclaration qui illustre parfaitement l’écart observé sur le terrain. Troyes a répondu présent, là où les Verts ont déçu.

Troyes confirme, l’ASSE inquiète

Au-delà du match, Adrien Monfray insiste sur la dynamique de son équipe. Leader assumé, Troyes poursuit sa progression. « On est très content d’avoir assis notre position de leader », explique-t-il. Le travail engagé la saison passée porte aujourd’hui ses fruits. Après un exercice compliqué sur le plan mental, le groupe a su se reconstruire.

À 35 ans, le capitaine savoure pleinement ce moment. « Je suis très content d’être dans cette équipe », insiste-t-il. Il n’oublie pas non plus de saluer le travail du staff. « Ils ne comptent pas leurs heures », souligne-t-il, mettant en avant un investissement total en interne.

Côté stéphanois, le constat est brutal. Cette défaite à domicile face à un concurrent direct fait tâche. L’ASSE a été dominée dans tous les secteurs. Et surtout, elle envoie un signal inquiétant dans la course aux premières places. Pendant que Troyes s’affirme comme un sérieux prétendant, les Verts devront rapidement réagir.

Car au-delà du score, c’est bien le contenu qui interpelle. Et les mots d’Adrien Monfray viennent enfoncer un peu plus une équipe stéphanoise en plein doute.