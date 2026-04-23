À l’approche de recevoir Troyes, dans un choc crucial de la 32ᵉ journée de Ligue 2, ce samedi, l'entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier s’est présenté devant les médias. Pas question de ressasser la défaite à Bastia. Le coach stéphanois a les yeux rivés sur samedi soir, sur Troyes, sur le Chaudron plein. Avec une philosophie simple empruntée à Roger Federer : peu importe ce qui s'est passé, le plus important c'est toujours le prochain point.

Bastia, c'est derrière. Troyes, c'est maintenant.

Montanier a été clair dès les premières minutes de sa conférence. La défaite 2-0 en Corse n'existe plus. « On a tourné la page Bastia et on s'est vite projeté sur la page de Troyes. Pour nous, c'est le plus important. Tout de suite se projeter sur notre prochain match et notre prochain adversaire. »

Au point que le staff n'a même pas fait de retour vidéo sur la rencontre avec le groupe. « On n'a même pas fait de retour sur le match de Bastia avec le groupe. C'est derrière nous. Il n'y a pas beaucoup de choses à retenir. Du négatif, oui, et les joueurs l'ont dit après le match. Ce qui nous a importé, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? »

Une méthode assumée, volontaire, qui tranche avec les longues séances d'analyse post-défaite habituelles. Montanier veut de l'énergie projetée vers l'avant, pas dépensée dans le passé.

« On va jouer la meilleure équipe de Ligue 2 »

Face aux questions sur les scénarios possibles, le coach stéphanois a balayé d'un revers de main toute forme de cogitation. « Dès mardi, on s'est projeté sur Troyes. Tous les scénarios possibles, on ne va pas cogiter, se prendre la tête. Notre problématique, c'est on reçoit le leader. On doit faire un bon match. Et après, on verra. »

Et quand on lui demande de se projeter sur les différents scénarios de classement : « L'avenir, je ne peux pas vous le prédire. Je sais que c'est votre rôle de voir tous les scénarios, mais nous on prépare Troyes pour gagner ce match. On fera les comptes et on verra les résultats des autres. »

Un message simple, répété, martelé : « La donne est toujours la même : il faut gagner le match. Quels que soient les scénarios qui existent, l'objectif est toujours le même. Il faut gagner le prochain match. Quand on a gagné le match précédent, ça ne change rien. Il faut qu'on gagne le prochain. Donc, finalement, ça ne change rien. Il faut qu'on gagne Troyes. »

La leçon de Federer pour l'ASSE

La citation la plus marquante de cette conférence de presse vient d'ailleurs que du football. Montanier a évoqué une vidéo de Roger Federer dans une université américaine pour illustrer sa philosophie du moment. « Vous avez dû sûrement voir cette vidéo de Federer à une université qui explique qu'il a gagné 80% de ses matchs mais que dans les matchs il a gagné que 54%. À chaque fois il dit : quand vous loupez la balle, quand vous faites une mauvaise action, le truc le plus important c'est le prochain point. Quand vous faites une super volée, vous gagnez un point. Le plus important c'est le prochain point. »

Une philosophie directement applicable à la situation stéphanoise. « On est dans cette situation là, comme tous les sportifs. Quel que soit ce qu'on ait fait dans le passé, le plus important c'est le prochain. »

Réagir ou agir pour l'ASSE : Montanier préfère agir

Interrogé sur un éventuel mal pour un bien après Bastia, le coach a nuancé. « On saura qu'après. C'est vrai qu'à chaque fois on a su réagir. Je préfère agir que réagir. Mais la situation est comme ça. »

« C'est ce qu'il y a de plus dur à chaque fois : repartir à zéro. » Mais repartir à zéro, l'ASSE semble y être habituée cette saison. Samedi soir, à Geoffroy-Guichard, dans un Chaudron sold out face au leader troyen, les Verts auront l'occasion de marquer un prochain point. Le plus important de la saison.