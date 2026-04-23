C'est la nouvelle qui fait trembler les supporters troyens et qui réjouit les Verts. Tawfik Bentayeb, meilleur buteur de Ligue 2 cette saison, s'est entraîné en marge du groupe ce jeudi et n'a pas touché le ballon selon L'Est Éclair. Son statut pour le choc de samedi soir à Geoffroy-Guichard reste incertain.

Le timing est un peu cruel pour Troyes. Bentayeb traverse la meilleure période de sa saison. Sur ses quatre derniers matchs, il a inscrit quatre buts. Quatre rencontres, quatre réalisations : une machine à marquer en état de grâce absolue, au moment précis où les Troyens en ont le plus besoin.

Son bilan saison est éloquent : 25 matchs disputés, 21 titularisations, 17 buts et 3 passes décisives. Le meilleur buteur de Ligue 2, tout simplement. Un joueur qui porte son équipe sur les épaules dans le sprint final et qui donne à Troyes cette capacité à faire la différence dans les moments importants.

Le voir manquer le choc contre l'ASSE serait une perte considérable pour le leader. Bentayeb n'est pas simplement un buteur : il force les lignes basses à reculer. Sans lui, Troyes joue un football différent, moins vertical.

Une aubaine potentielle pour l'ASSE ?

Du côté stéphanois, cette information ne peut qu'alimenter l'espoir. Recevoir Troyes sans son meilleur buteur, auteur de 4 buts sur ses 4 derniers matchs, changerait évidemment la physionomie du match. Les Verts pourraient défendre plus sereins, sachant que la principale menace offensive adverse serait neutralisée.

Philippe Montanier devra préparer son équipe pour les deux scénarios. Bentayeb peut très bien être présent samedi soir, quitte à débuter sur le banc. Dans le football, les bulletins de santé évoluent vite. Et un Bentayeb à 70% reste dangereux.

Ligue 2 : L'enjeu n'a jamais été aussi grand

Quoi qu'il en soit, l'affiche reste la plus attendue de la saison en Ligue 2. Troyes leader avec 61 points, l'ASSE deuxième avec 57 : une victoire des Verts ramènerait l'écart à un point à deux journées de la fin. Une défaite condamnerait presque définitivement les espoirs stéphanois de titre.

Geoffroy-Guichard sera sold out. 600 supporters troyens seront dans le parcage visiteurs. Et peut-être sans Bentayeb. Tout est réuni pour une soirée mémorable. Tout le mal qu'on souhaite à l'ASSE.

Source : L'Est Éclair Sport