À cinq points d'Auxerre à quatre journées de la fin, le FC Nantes est plus que jamais sous la menace d'une relégation en Ligue 2. La chute d'un nouveau club historique du football français, comme l'a vécu l'ASSE, que Luis Enrique (PSG) aimerait revoir en Ligue 1.

Les temps sont particulièrement difficiles pour les historiques du football français. À l'issue de la saison 2021-2022, la Ligue 1 a perdu en même temps l'AS Saint-Etienne, décuple championne de France, et les Girondins de Bordeaux, titrés à six reprises. Remontés après deux saisons de purgatoire, les Verts ont fait l'ascenseur à l'issue du dernier exercice. À trois journées de la fin du championnat de Ligue 2, ils pourraient être privés par Le Mans FC d'une remontée immédiate. Le risque ? Un possible passage par les barrages, et toute l'incertitude que cela implique.

Les historiques en difficulté

Pour Bordeaux, la chute est encore plus grande. Passés tout proche d'un retour immédiat dans l'élite en 2023, les Girondins ont finalement été rétrogradés administrativement en National 2 l'année suivante. Et malgré la nécessité de monter en N1, le club propriété de Gérard Lopez devrait enchainer une troisième saison au quatrième échelon français. Si le quotidien n'est pas aussi préoccupant pour son rival de la côte atlantique, la fin de la saison en Ligue 1 devrait coïncider avec la relégation d'un club historique de plus.

En effet, sur un fil depuis plusieurs années, le FC Nantes ne devrait pas échapper à la sentence, mi-mai, d'un retour en Ligue 2. Ne comptant que quatre succès après 30 journées (huit nuls, 18 défaites), le club de la famille Kita vit un cauchemar. Avec cinq points de retard sur Auxerre, barragiste, les Nantais de Vahid Halilhodzic ne se font guère d'illusions. Et ce n'est pas la gifle reçue au Parc des Princes (3-0), mercredi 22 avril, qui viendra contredire la chose.

Enrique déjà positif à l'égard de l'ASSE par le passé

Interrogé sur le sort de l'octuple champion de France en conférence de presse, Luis Enrique a déclaré que c'était la loi du sport de haut niveau. Et l'entraîneur du tenant du titre de la Ligue des champions d'avoir une pensée pour l'ASSE, notamment. "Mais il y a d’autres clubs historiques dans les divisions inférieures que j’aimerais voir en Ligue 1, comme Saint-Étienne", s'est ému l'Asturien en conférence de presse.

Luis Enrique à propos des Verts hier en conférence de presse après le match face à Nantes : « Mais il y a d’autres clubs historiques dans les divisions inférieures que j’aimerais voir en Ligue 1, comme Saint-Étienne. » pic.twitter.com/DBcURD0IGr — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) April 23, 2026

Ce n'est par la première fois qu'Enrique a des mots positifs à l'égard du club Stéphanois. En janvier 2025, après une courte défaite des Verts au Parc des Princes (2-1), le coach du PSG avait félicité le style de jeu d'Eirik Horneland. "Je pense que nous avons bien joué, mais je tiens aussi à féliciter Saint-Étienne, qui a proposé un jeu offensif et agressif. J’aime leur manière de jouer, donc félicitations à eux", avait-il déclaré. Dommage que ces compliments n'apportent pas de points au club du Forez...