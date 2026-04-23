La commission de discipline a frappé fort ce mercredi pour l’AJ Auxerre. Le club bourguignon devra faire sans une partie de la tribune OAH, ou se trouve les ultras Auxerrois. Une sanction qui sera en vigueur lors d’un éventuel barrage auquel l’AJA pourrait jouer face à l’ASSE pour son maintien en Ligue 1.

Le 11 avril, les Ultras Auxerre ont célébré leurs 35 ans au Stade de L’Abbé-Deschamps. Les supporters bourguignons ont allumé de nombreux engins pyrotechniques durant la rencontre face à Nantes.

Auxerre lourdement sanctionné pour la fin de saison en Ligue 1

Cela n’a évidemment pas échappé à la commission de discipline de la LFP qui a sanctionné le club, qui devra faire sans l’appui de ses ultras pour ses prochaines échéances à domicile. L’instance à décidé de fermer partiellement le secteur réservé aux Ultras Auxerre jusqu’au 30 mai, soit jusqu’à la fin de la saison.

Dès ce week-end, Auxerre sera donc privé d’une partie de la Tribune OAH face à Angers avant de recevoir Nice la semaine prochaine. Face aux Aiglons, qui comptent, pour l’heure, quatre points d’avance, l’AJA sera toujours sans une partie de ses supporters pour ce match capital pour le maintien en Ligue 1.

En position de barragistes, les hommes de Christophe Pélissier seraient bien inspirés de capitaliser à domicile pour espérer renverser la situation et éviter les barrages, tout en gardant ses distances avec Nantes, qui compte cinq points de retard.

Pas d’ultras bourguignons en cas d’Auxerre - ASSE.

Si Auxerre reste à la seizième place, ils devront disputer un barrage pour sauver leur place en Ligue 1. Le club bourguignon serait donc privé des Ultras Auxerre pour cette échéance face au vainqueur des playoffs de Ligue 2.

Une situation qui pourrait donc concerner l’ASSE, actuellement deuxième de seconde division. À l’heure actuelle, les Stéphanois seraient directement promus dans l’élite mais Le Mans met la pression et compte le même nombre de points que les Ligériens.

Si les sarthois venaient à doubler les Verts dans cette dernière ligne droite, les hommes de Philippe Montanier seraient alors contraints de jouer les playoffs. En cas de victoire, ils devraient alors défier Auxerre, comme en 2022 mais avec des positions inversées…

Pour éviter d’en arriver là, l’ASSE devra faire un sans faute lors des trois dernières journées pour retrouver la Ligue 1.