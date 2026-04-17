Troisième de Ligue 2, Le Mans FC a concédé du terrain à l'ASSE après son nul à Boulogne (0-0). Avant de défier Clermont ce vendredi 17 avril, Patrick Videira s'est présenté en conférence de presse. Extraits.

Revenu à un point de l'ASSE avant la dernière journée, Le Mans FC (3e, 54 points) a perdu du terrain en concédant un nul à Boulogne (0-0), samedi dernier. Ce vendredi 17 avril, l'équipe de Patrick Videira reçoit Clermont avec l'envie de repartir de l'avant et de recoller provisoirement aux Verts (2es, 57 points). Présent en conférence de presse, l'entraîneur manceau a reconnu que pour espérer une montée directe, les Sarthois n'avaient plus vraiment droit à l'erreur.

Face à Boulogne, le dernier joker grillé pour Le Mans FC ?

Patrick Videira avant Le Mans FC - Clermont : (Le dernier joker grillé ?) "Je vais sortir ma boule de cristal et vous le dire (sourire). Non, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on en a de moins en moins. C'est une réalité si notre volonté est de vouloir accéder directement. On était déçus parce qu'on avait la volonté de gagner à Boulogne, même si on sait que c'est très difficile face à une équipe coriace. Il y a des choses qu'on est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait à Boulogne."

(17 ou 18 victoires pour espérer le top 2 ?) "Toujours les projections... Je pense qu'au niveau des jokers, il y en a de moins en moins. Il reste quatre finales à jouer, il va falloir engranger un maximum pour embêter Troyes et Saint-Étienne. Maintenant, il y a aussi des équipes qui nous ont pris des points ce week-end. À nous de continuer notre chemin et d'avancer."

Clermont, un adversaire à prendre au sérieux

Patrick Videira avant Le Mans FC - Clermont : (Sur la semaine d'entraînement) "Les garçons ont fait une superbe semaine, ils ont très bien travaillé. Demain, on veut pouvoir donner du plaisir à nos supporters et à nous, pouvoir gagner ce match. On sait aussi qu'on va jouer une équipe qui vient pour jouer son maintien. Il faut faire attention ! Même si c'est une équipe qui a perdu 14 fois, elle a perdu 12 fois simplement par un but d'écart. Face aux équipes du haut de tableau, elle a souvent su très, très bien rivaliser. C'est une équipe qui a énormément de qualité. Il va falloir trouver le déséquilibre dans cette équipe pour pouvoir les mettre en difficulté. Mais ça ne va pas être facile."

(La défaite de Troyes à Rodez, une motivation supplémentaire ?) "C'est la preuve que tous les matchs sont compliqués. On vous le répète, toutes les semaines. Et aujourd'hui, la personne qui dit que telle ou telle équipe va finir à telle place à la fin de l'année, elle est très forte. Mais on sait que les équipes de tête peuvent aussi piétiner. On le sait très bien. Nous, on a piétiné aussi la semaine dernière. Donc c'est dur. Le championnat est très homogène et ça se confirme encore."

Videira appelle au soutien des supporters du Mans FC

Patrick Videira avant Le Mans FC - Clermont : (Le soutien du public) "Évidemment, on espère le plus de monde possible. Vous savez, je suis très exigeant et j'en veux toujours plus. Donc si demain on a 15 000, je voudrais avoir 16 000. C'est un peu comme pour l'équipe. Aujourd'hui, on a su faire quatre victoires d'affilée, j'en voulais cinq. On espère pouvoir avoir un public nombreux vendredi, qui puisse être notre douzième homme, qui puisse pouvoir nous pousser parce qu'on a besoin d'eux."