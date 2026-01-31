Arrivé récemment à l’AS Saint-Étienne, Abdoulaye Kanté intrigue déjà les supporters. Passé par la région parisienne, marqué par le Chaudron et attendu pour ses débuts sous le maillot vert, le milieu de terrain possède un parcours riche et singulier. Voici les 5 choses à savoir sur Abdoulaye Kanté, nouveau joueur de l’ASSE.

Abdoulaye Kanté n’est pas un inconnu pour les recruteurs stéphanois. Son profil correspond parfaitement à la stratégie actuelle du club, tournée vers des jeunes joueurs formés en France et dotés d’une forte marge de progression. Le milieu de terrain arrive avec un bagage déjà solide et une histoire qui croise celle de l’ASSE à plusieurs niveaux. Entre formation reconnue, souvenirs contrastés et inspirations prestigieuses, son parcours mérite d’être détaillé.

Abdoulaye Kanté, un produit ivoirien du réseau parisien

Avant de rejoindre le monde professionnel, Abdoulaye Kanté était en Cote d'Ivoire jusqu'à ses 16 ans. À son arrivée en France, il passe par Montfermeil, un club bien connu de la région parisienne. Un passage loin d’être anodin pour l’AS Saint-Étienne, puisque Montfermeil est un club partenaire des Verts. La cellule de recrutement stéphanoise y est très attentive depuis plusieurs saisons. Plusieurs joueurs actuellement présents au centre de formation de l’ASSE sont issus de ce même vivier, comme Mehdy Lutin Zidée, Mamadou Konte, Maxime Lengue, Isaac Seydi ou encore Sacha Nedic. Cette connexion confirme la volonté du club de s’appuyer sur des filières identifiées et fiables. Kanté s’inscrit donc dans une continuité logique et arrive dans un environnement qui valorise ce type de parcours.

Le Chaudron, un souvenir très douloureux pour Kanté

Abdoulaye Kanté connaît déjà le stade Geoffroy-Guichard, mais il n’en garde pas un bon souvenir. Le 12 février 2024, le milieu de terrain était titulaire avec Troyes lors d’une lourde défaite face à l’ASSE (5-0). Ce soir-là, l’équipe d’Olivier Dall’Oglio avait livré une prestation aboutie, avec des buts d’Ibrahim Sissoko, Nathanael Mbuku, Yvann Maçon, Anthony Briançon et un contre son camp. Kanté avait disputé l’intégralité de la rencontre dans une ambiance électrique. En deux confrontations face aux Verts, le bilan est clair pour lui : deux matchs, deux défaites. Avant ce lourd revers, Troyes s’était déjà incliné 1-0 à l’aller sur un but de tête d’Aïmen Moueffek. Un passé difficile à digérer, mais qui pourrait aussi servir de moteur pour écrire une nouvelle histoire sous le maillot vert.

Premiers pas attendus et inspirations assumées

Abdoulaye Kanté devrait vivre sa première apparition officielle avec l’ASSE face à Montpellier. Qualifié pour la rencontre de ce week-end contre Boulogne, il n’a pas été convoqué par Eirik Horneland, le staff estimant logiquement qu’un seul entraînement avec le groupe n’était pas suffisant. Son intégration se fait donc progressivement.

La suite de Tardieu

Aussi, il retrouve également un visage familier en la personne de Florian Tardieu. Les deux joueurs ont évolué ensemble à l’ESTAC Troyes, notamment lors de la saison 2022-2023, sans toutefois partager la moindre minute en Ligue 2 en compétition officielle. Le seul groupe commun remonte au match contre Bastia, le 26 août 2023, où Tardieu avait joué neuf minutes tandis que Kanté était resté sur le banc. Lorsque Tardieu a rejoint l'ASSE, Abdoulaye Kante avait pris la place de sentinelle. Bis repetita cette saison dans le Forez ?

Kanté aime Kanté

Enfin, le nouveau Stéphanois assume pleinement ses modèles dans l'Est Clair. Il cite N’Golo Kanté pour la récupération et la discrétion, Kevin De Bruyne pour la qualité de passe et Luka Modric pour l’intelligence de jeu. Un message clair : Abdoulaye Kanté se voit comme un milieu moderne, capable de défendre mais aussi de participer activement au jeu offensif de l’ASSE.