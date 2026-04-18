L’ASSE va défier le SC Bastia, ce samedi soir au Stade Armand-Cesari, lors de la 31ᵉ journée de Ligue 2. Avant ce déplacement sur l’Île de Beauté, Abdoulaye Kanté, a répondu aux différentes questions des journalistes sur ses axes d'amélioration. Extraits.

Abdoulaye Kanté (joueur de l’ASSE) : “Je me sens bien, je me sens même très bien. En ce qui concerne mon rôle, je ne pense pas qu'il y ait un changement. C'est le même rôle depuis que je suis arrivé jusqu'à maintenant. Match, après match, après chaque entraînement, on essaie de s'améliorer, de donner toujours plus, le meilleur de soi. Mais le rôle, il reste pareil.

Quand tu commences à jouer plus de matchs et tu commences à avoir plus de repères avec les partenaires, les choses commencent à devenir plus fluides. Donc, il y a des choses qui arrivent automatiquement."

Kanté veut faire toujours plus

Abdoulaye Kanté (joueur de l’ASSE) : “On se pose toujours des questions, on essaie de toujours s’améliorer. Déjà, c'est pas mal d'enchaîner les matchs, mais on pense toujours à être de mieux en mieux, être meilleur tous les matchs, essayer de donner le maximum toujours pour l'équipe. Donc oui, content, mais envie aussi de faire toujours plus.

Quels axes d'amélioration ? Offensivement, parfois sur les premières touches je peux mieux faire. Défensivement, je ne vois pas grand-chose, mais c'est surtout offensivement…

Un joueur qui marque peu ? C'est vrai. Il manque quelques buts mais je ne me projette pas beaucoup. Et ça, ça fait partie des consignes que je reçois. Je ne me projette pas beaucoup parce qu'il y a déjà, Boakye, qui se projette beaucoup. Quand je joue avec Aïmen ou les autres milieux offensifs, ils se projettent aussi. Certains peuvent marquer, certains doivent défendre.

Si tout le monde se projette au milieu après le contre-attaque, c'est difficile. Pour marquer, il faut être un peu proche aussi des buts. Si je suis à 70 mètres des buts, je ne pense pas que je puisse marquer. Mais bon, dans le jeu, parfois, ça arrive qu'une ou deux actions, tu te projettes. Mais j'ai des consignes défensives, donc je dois les respecter. Toujours pour l'équipe et tant qu'on gagne, c'est le plus important. Si je marque et qu'on gagne, c'est bien. Si je ne marque pas et qu'on gagne, c'est bien."