L’ASSE se déplace en Isère pour défier Grenoble ce samedi soir à 20h au Stade des Alpes. Lors de cette 27ᵉ journée de Ligue 2, les Verts pourraient provisoirement s’installer sur la première marche du classement. Voici les onze joueurs que devrait lancer Philippe Montanier pour ce déplacement.

Toujours invaincus depuis l’arrivée de Philippe Montanier, les Stéphanois espèrent poursuivre leur belle série ce samedi à Grenoble. En quête d’une remontée dans l’élite, l’ASSE serait bien inspirée de s’imposer pour maintenir la pression sur Troyes, tout en gardant une certaine avance sur ses poursuivants.

L’ASSE privée de son capitaine

Chico Lamba ne sera pas de la partie ce samedi. Si le Portugais devrait faire son retour sur les terrains, ce ne sera pas avec le groupe pro. Le défenseur sera avec la réserve de l’ASSE ce dimanche pour défier Dijon à l’Étrat.

Le jeune joueur venu d’Arouca n’est pas le seul à se rapprocher d’un retour dans le groupe. S’il n’est pas aussi avancé que Chico Lamba, Mahmoud Jaber poursuit son travail individuel et espère retrouver rapidement la compétition. Ce qui est également le cas de Maxime Bernauer. Le défenseur, définitivement recruté par l’ASSE l’été dernier, est proche d’un retour aux séances collectives. Les deux joueurs devraient pouvoir retrouver les matchs officiels durant le mois d’avril.

Ils ont récemment été rejoints par João Ferreira sur les pelouses du Centre sportif Robert Herbin. Blessé à la main depuis fin janvier, le latéral portugais a été autorisé à reprendre la course en cette fin de semaine.

Touché au mollet, Florian Tardieu est de nouveau forfait pour cette rencontre. Le milieu de l’ASSE ne devrait pas revenir avant plusieurs semaines à en croire les propos de son entraîneur ce jeudi en conférence de presse. Nadir El Jamali va lui aussi manquer plusieurs échéances. Le milieu formé au club a été opéré du genou il y a près de deux semaines et n’est pas assuré de rejouer cette saison.

Enfin, Philippe Montanier a confirmé la mauvaise nouvelle. Gautier Larsonneur est touché à la cuisse et manquera le voyage en Isère ce soir. Blessé en fin de match face au Red Star, le capitaine de l’ASSE ne devrait pas revenir avant le mois d’avril.

Maubleu fait son retour à Grenoble pour sa première

Gautier Larsonneur a rapidement quitté la pelouse du Chaudron samedi dernier, malgré la victoire (2-0) face au Red Star. En fin de partie, le capitaine stéphanois s’est blessé à la cuisse. Le verdict sur son absence est tombé cette semaine. Le portier stéphanois sera, à minima, forfait jusqu’à la trêve internationale.

Brice Maubleu va donc prendre le relais ce samedi soir. L’ancien gardien du GF38 va disputer sa première en Ligue 2 avec les Verts, dans l’antre de son club formateur. Après son arrivée lors de l’été 2024, le natif de Saint-Martin-d’Hères, ville limitrophe de Grenoble, n’a joué que trois matchs avec le club ligérien. Tous en Coupe de France.

Si Philippe Montanier doit changer son gardien à Grenoble, il ne devrait pas bouger sa ligne défensive. Nommé pour être la pépite du mois de février et buteur la semaine passée, Kévin Pédro devrait enchaîner au poste de latéral droit. De l’autre côté, c’est Ben Old qui devrait à nouveau occuper le couloir gauche.

Dans l’axe, Julien Le Cardinal devrait connaître une sixième titularisation consécutive avec l’ASSE. L’ancien Lensois devrait une nouvelle fois jouer aux côtés de Mickaël Nadé. Le joueur formé au club, deviendrait alors le seul joueur stéphanois à avoir débuté chaque rencontre en Ligue 2 cette saison. À noter que les deux hommes font partie des grands favoris pour être le capitaine des Verts ce soir en l’absence de Larsonneur et Tardieu.

L’ASSE aligne le même milieu que face au Red Star

Philippe Montanier ne devrait pas changer sa sentinelle ce samedi soir. Abdoulaye Kanté devrait être titularisé pour la cinquième fois de suite après son arrivée en fin de mercato hivernal.

Devant l’Ivoirien, l’ancien entraîneur de Nottingham Forest devrait permettre à Igor Miladinovic de débuter une seconde rencontre de rang. Avec la blessure de Florian Tardieu, le Serbe devrait une nouvelle fois jouer aux dépens d'Aïmen Moueffek pour évoluer aux côtés d’Augustine Boakye. Le Ghanéen devrait connaître une nouvelle cape dans l’entrejeu de l’ASSE.

Pas de surprise en attaque

Sur l’aile droite, Irvin Cardona devrait à nouveau être aligné. Le champion de France 2017 devrait démarrer comme titulaire pour la cinquième fois consécutive, lui qui n’a manqué qu’une seule rencontre de Ligue 2 cette saison. Le numéro 7 de l’ASSE fait aussi partie des noms évoqués pour porter le brassard de capitaine ce soir à Grenoble.

Sur le côté opposé, Zuriko Davitashvili devrait une nouvelle fois débuter. Double passeur face au Red Star, le Géorgien s’est une nouvelle fois montré décisif avec les Verts en Ligue 2.

L’ancien Bordelais a offert le but du 2-0 à Lucas Stassin, qui n’avait plus marqué dans le Chaudron depuis le 20 septembre dernier. Le Belge s’est relancé sur le plan statistique avec trois buts lors des deux derniers matchs. Il espère poursuivre ainsi au Stade des Alpes. Philippe Montanier devrait lui renouveler sa confiance ce soir en pointe de l’attaque de l’ASSE.