Parti de l’ASSE contre 15 millions d’euros pour rejoindre Chelsea lors du mercato hivernal 2025, Mathis Amougou devait franchir un cap dans sa jeune carrière. Mais plus d'un an plus tard, la situation est bien plus compliquée pour l’ancien milieu stéphanois. Prêté à Strasbourg pour gagner du temps de jeu, le joueur formé à l’ASSE traverse une période délicate.

Considéré comme l’un des plus grands talents de la génération 2006, Mathis Amougou avait rapidement attiré l’attention des observateurs du football français. Lancé progressivement dans le groupe professionnel stéphanois lors de la remontée du club en Ligue 1, le jeune milieu avait montré de belles promesses.

Durant cette saison marquante avec les Verts, il avait disputé 17 rencontres pour un total de 857 minutes de jeu. Une progression encourageante qui lui avait permis d’attirer l’intérêt de plusieurs grands clubs européens.

Chelsea n’avait alors pas hésité à débourser 15 millions d’euros lors du mercato hivernal 2025 pour s’attacher les services du joueur formé à l’ASSE. Un transfert important qui symbolisait l’espoir placé en lui.

Mathis Amougou peine à s’imposer depuis son départ de l’ASSE

Son aventure anglaise a toutefois débuté timidement. Durant ses six premiers mois à Chelsea, Mathis Amougou n’a disputé que 22 minutes avec l’équipe première : 7 minutes en Premier League et 15 minutes en Conference League.

Pour accélérer sa progression, les dirigeants londoniens ont donc décidé de le prêter à Strasbourg durant l’été 2025. L’objectif était clair : lui offrir du temps de jeu en Ligue 1 afin qu’il poursuive son développement.

Mais la réalité du terrain est bien différente. Depuis le début de la saison, l’ancien Stéphanois n’a cumulé que 655 minutes toutes compétitions confondues, soit un peu plus de sept matches complets.

La majorité de son temps de jeu est d’ailleurs intervenue en Conference League, compétition dans laquelle il a disputé 357 minutes.

Une situation qui se complique à Strasbourg

Plus inquiétant encore, Mathis Amougou n’a plus disputé la moindre minute avec le groupe professionnel depuis le 10 janvier 2026. Ce jour-là, Strasbourg affrontait Avranches en Coupe de France.

Depuis cette rencontre, le milieu de terrain de 20 ans traverse une période très compliquée. Deux mois sans jouer, une concurrence très forte au milieu de terrain et un nouvel entraîneur, Gary O’Neil, qui ne l’a pas encore installé dans la rotation.

Une situation délicate pour un joueur qui était pourtant l’un des visages prometteurs du football français il y a encore peu.

Brillant avec les sélections de jeunes, il avait notamment été élu troisième meilleur joueur de la Coupe du monde U18. Pourtant, il n’a plus été appelé en équipe de France de jeunes depuis une sélection avec les U19 en mars 2025.

Malgré cette période difficile, Mathis Amougou continue de travailler pour inverser la tendance. Le milieu formé à l’ASSE espère convaincre son entraîneur de lui accorder davantage de temps de jeu dans les semaines à venir.

Car à seulement 20 ans, le talent du joueur reste intact. Encore faut-il désormais qu’il retrouve le terrain pour le démontrer.