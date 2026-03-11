Repositionné au milieu de terrain par Philippe Montanier, sur les conseils d’Ilan, Augustine Boakye se montre performant dans son nouveau rôle. Né au Ghana, le numéro 20 de l’ASSE n’a encore jamais eu l’opportunité de jouer avec son pays natal. A trois mois de la Coupe du Monde, l’ancien de Wolfsberger toque à la porte de la sélection.

Arrivé en juillet 2024, Augustine Boakye a vécu une première saison délicate dans le Forez. Dans une saison où il n’a pas été épargné par les blessures, le ghanéen avait quand même pu montrer son talent. Notamment en janvier 2025, où il a inscrit ses trois seuls buts de la saison. Auteur de ses deux premiers buts face à Reims, Boakye avait inscrit un bijou face à Nantes, deux semaines plus tard.

Après une première année délicate, Augustine Boakye a bien mieux démarré la saison 2025-2026. Utilisé comme faux numéro neuf, le ghanéen avait été passeur et buteur dès la première journée de Ligue 2. Le joueur passé par Wolfsberger avait démarré la saison en trombe en offrant deux nouveaux caviars dès la deuxième journée. Titularisé à droite, Augustine Boakye avait été ré-axé en seconde période avant de se montrer décisif par deux fois.

Titulaire lors de 22 des 26 matchs de Ligue 2 disputés par l’ASSE cette saison, Boakye se montre comme un élément clé de l’animation offensive des Verts. Avec cinq buts et surtout une place de co-meilleur passeur avec sept offrandes, le ghanéen réalise une saison pleine.

Un repositionnement logique

Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, le rôle d’Augustine Boakye à changé. Dès sa première rencontre sur le banc de l’ASSE face à Montpellier, le technicien normand a décidé de repositionner son joueur au coeur du jeu en cours de jeu. Un changement logique pour le ghanéen, qui a déjà joué au milieu par le passé.

Peu de temps après son arrivée dans le Forez, l’ancien joueur du club ghanéen de WAFA, avait confié son affection pour le poste de meneur de jeu. Pour Flashscore, Augustine Boakye avait déclaré, en octobre 2024 : “Je suis un numéro 10 qui adore faire des passes décisives. J'aime encore plus servir mon attaquant, car je pense que plus il marque, plus l'équipe a confiance. Je le considère comme le joueur clé.”

Depuis son repositionnement, Augustine Boakye brille et a inscrit un magnifique but face à Laval avant d’offrir deux nouvelles passes décisives à Pau. Avec ces deux offrandes, le numéro 20 des Verts à retrouvé la tête du classement des passeurs de Ligue 2. Auteur de sept passes décisives, il partage la première place avec Clément Billemaz (Annecy) et Evan’s Jean-Lambert (Rodez).

Boakye postule pour s'envoler à la Coupe du Monde ?

Né au Ghana, Augustine Boakye n’a encore jamais défendu les couleurs de son pays. En europe depuis 2021, le joueur de 25 ans espère un jour jouer pour sa sélection, comme il l'exprimait pour FlashScore : “La convocation pourrait arriver aujourd'hui, ou demain, je ne sais pas quand, mais quand elle arrivera, ce sera une bonne chose et je serai prêt.”

Aujourd’hui, la polyvalence de Boakye pourrait lui permettre de bousculer les plans d’Otto Addo, le sélectionneur ghanéen. Si la concurrence au poste d’ailier droit est reevée avec Ernest Nuamah (Lyon), Iñaki Williams (Bilabo), Abdul Fatawu (Leicester), Mohammed Kudus (Tottenham) ou Antoine Semenyo (Manchester City), elle pourrait être moins importante au milieu.

Le ghana possède plusieurs milieux défensifs comme Thomas Partey (Villareal), Abdul Samed (Nice) ou Owusu (Auxerre). Cependant, les “Black Stars” ont peu de profils créatifs à leur disposition au milieu. Le profil d’Augustine Boakye pourrait être un atout dans une équipe qui possède un vivier offensif bien garni. Le joueur de l’ASSE pourrait bel et bien avoir une carte à jouer d’ici la fin de saison pour obtenir un ticket pour l'Amérique du Nord, en juin prochain.

L'ASSE milite pour envoyer Boakye à la Coupe du Monde

Le club ligérien à lancer un premier appel du pied à la sélection ghanéenne sur ses réseaux sociaux après le match face au Red Star. Reste désormais à savoir si Augustine Boakye à retenu l’attention de sa sélection. Le joueur pourrait avoir une première réponse d’ici la fin du mois. Lors de la prochaine trêve internationale, le Ghana affrontera l’Autriche le 27 mars puis l’Allemagne, trois jours plus tard.

Cette trêve sera également l’occasion pour Ebenezer Annan d’être fixé sur son statut en sélection. Depuis sa dernière convocation, le latéral de l’ASSE a perdu sa place de titulaire avec le club ligérien, au profit de Ben Old. Avec la concurrence de Köhn (Union Berlin) et Mensah (Auxerre), l’ancien joueur de Bologne n’a pas marqué des points quant à une potentielle sélection pour la Coupe du Monde. Pour rappel, les "Black Stars" affronteront le Panama, l'Angleterre et la Croatie en poules du mondial.