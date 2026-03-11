Gautier Larsonneur, le gardien de l’ASSE a terminé la rencontre face au Red Star (2-0) diminué. Le diagnostic est désormais tombé et confirme une déchirure musculaire, qui pourrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs matchs. Une mauvaise nouvelle pour les Verts malgré la victoire du week-end.

La soirée semblait parfaite pour l’ASSE. Une victoire solide face au Red Star et une position toujours favorable dans la course aux objectifs de la saison. Pourtant, un événement est venu ternir ce succès : la blessure de Gautier Larsonneur.

Le capitaine stéphanois a ressenti une douleur après un dégagement en seconde période. Rapidement, le gardien a signalé un problème physique au banc, laissant craindre une blessure musculaire. Malgré cette gêne, Larsonneur a serré les dents pour terminer la rencontre. Il s’est même illustré quelques minutes plus tard en réalisant une intervention décisive sur un coup franc de Ryad Hachem.

Une attitude qui illustre parfaitement l’état d’esprit du portier stéphanois cette saison. Leader du vestiaire et élément central du dispositif défensif, Larsonneur n’a pas voulu abandonner ses partenaires dans un moment clé de la rencontre.

À la fin du match, le gardien s’est immédiatement dirigé vers les vestiaires afin d’effectuer un premier bilan avec le staff médical.

Gautier Larsonneur blessure : Montanier inquiet après la rencontre

À chaud, l’entraîneur stéphanois Philippe Montanier ne cachait pas son inquiétude au sujet de son capitaine.

« Il se faisait diagnostiquer par le médecin. Il n’était pas optimiste, donc j’espère qu’il se trompe. Mais on verra dans la semaine. C’est le seul point noir de la soirée et c’est un gros point noir. Je ne sais pas si c’est le quadri’, le psoas mais c’est musculaire je pense. C’est sur un dégagement je crois car je l’ai vu souffrir juste après. On va attendre et croiser les doigts. »

Les examens passés en début de semaine ont malheureusement confirmé les craintes du staff. Gautier Larsonneur souffre d’une déchirure musculaire.

Absent des premières séances d’entraînement, le gardien enchaîne actuellement les soins et les exercices spécifiques. Selon nos informations, il travaille d’arrache-pied pour réduire au maximum la durée de son indisponibilité.

Larsonneur face à un nouveau défi physique

Ce n’est pas la première fois que Gautier Larsonneur doit composer avec une blessure sous le maillot stéphanois. Lors de la saison de la remontée en Ligue 1, il avait déjà été contraint de céder sa place lors de la dernière rencontre de la saison face à QRM (défaite 2-1).

Le gardien était finalement revenu pour les barrages, disputant plusieurs rencontres sans être à 100 % de ses capacités. À l’époque, il ne pouvait quasiment plus dégager et utilisait exclusivement son pied gauche pour relancer.

Plus tôt encore, lors d’une blessure à l’épaule, il avait impressionné le staff par la rapidité de sa récupération en revenant sur les terrains plusieurs semaines avant le délai initial.

Une absence possible avant la trêve ?

Cette fois-ci, la situation semble toutefois moins urgente pour l’ASSE. Les Verts disposent actuellement d’une avance confortable de cinq points et restent maîtres de leur destin.

Le staff pourrait ainsi choisir de ménager son capitaine lors des deux prochaines rencontres face à Grenoble et Annecy avant la trêve internationale. L’objectif serait alors de retrouver un Gautier Larsonneur proche de ses pleines capacités pour le match face à Nancy.

Mais ceux qui connaissent le portier stéphanois savent qu’il n’abandonne jamais facilement. Sa détermination et son sens du collectif pourraient bien accélérer son retour.

Une chose est sûre : du côté de l’ASSE, tous les regards sont désormais tournés vers l’évolution de sa blessure.