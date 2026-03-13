Ce vendredi, un nouveau week-end de compétition se lançait en Ligue 2. Cinq matchs de la 27ᵉ journée se disputaient ce soir à 20h. Le Mans avait notamment l’opportunité de conserver sa place sur le podium. Résumé et résultats des rencontres de ce vendredi 13 mars.

Toujours lanterne rouge, Bastia voulait sortir de cette place en battant Boulogne-Sur-Mer, douzième, à Furiani. Le club corse a besoin de points pour continuer à se battre pour le maintien.

Avec un point d’avance sur le Sporting avant de lancer cette nouvelle journée, Laval se rendait à Montpellier, qui compte bien s’accrocher pour une place dans le Top 5 de Ligue 2. Les Mayennais devaient créer l’exploit à la Mosson pour espérer remonter à la place de barragiste.

En cas de succès des Tangos dans l’Hérault, Amiens, qui se rendait à Guingamp dans le même temps, pouvait tomber dans la zone rouge. Comme le MHSC, Guingamp peut encore jouer les troubles fêtes dans la course aux playoffs et comptait s’imposer face aux Picards ce vendredi soir.

Juste derrière les Bretons, Pau, onzième n’était qu’à six points du Red Star cinquième. Sur la pelouse de Clermont, les Palois espéraient se relancer après quatre matchs sans victoire. Les Auvergnats quant à eux voulaient se donner de l’air dans la course au maintien en Ligue 2.

Le Mans pouvait conforter sa place sur le podium de Ligue 2

Après avoir brutalement mis fin à la bonne série annécienne en s’imposant 3-0 face au FCA le week-end dernier, Le Mans voulait confirmer sa place sur le podium de Ligue 2, ce vendredi. Un succès sur la pelouse de Nancy, toujours privé de son public, pouvait permettre aux Manceaux de prendre provisoirement quatre points d’avance sur Reims dans la course à la Ligue 1.

Résumé des rencontres

Bastia - Boulogne (0-1)

A. El Farissy (23e) côté Boulogne

Clermont - Pau (0-1)

G. Versini (45+2) côté Pau

Guingamp - Amiens (1-0)

S. Kielt (25e) côté Guingamp

Montpellier - Laval (2-0)

T. Sainte-Luce (89e), N. Pays (91e) côté Montpellier

Nancy - Laval (2-4)

Z. Ztouti (11e); W. Bouabdelli (94e) côté Nancy ; A. Rabillard (39e, 48e, 59e), L. Buades (79e) côté Le Mans.

Classement provisoire de la Ligue 2 - J27