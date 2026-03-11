L'ASSE doit sa bonne forme du moment à plusieurs facteurs dont une solidité défensive à toute épreuve. Titulaire indiscutable depuis le début de la saison, Mickaël Nadé retrouve lui aussi son meilleur niveau ces dernières semaines. Suffisant pour rêver d'une participation à la Coupe du monde avec la Côte d'Ivoire ?

Depuis son arrivée, Philippe Montanier a défini une défense type à l'ASSE. L'apport immédiat de Julien Le Cardinal est impressionnant et à souligner mais il n'est pas le seul à enchaîner les bonnes performances. Buteur le week-end dernier et en pleine progression, Kévin Pedro impressionne. Quant à Ben Old, sa reconversion en tant que latéral gauche commence à faire sens puisque le Néo-Zélandais prend de l'épaisseur.

Mickaël Nadé enchaîne lui aussi, comme évoqué par Philippe Montanier la semaine dernière : "À l'image de la défense, il est extrêmement fiable. Il nous apporte sa puissance, sa vitesse, son jeu de tête, mais moi je trouve qu'il a aussi un très bon pied gauche. C'est intéressant d'avoir un central gauche gaucher. Je le trouve de plus en plus proactif dans les remontées du bloc, dans le fait d'être toujours connecté avec l'équipe, qu'on ait le ballon ou qu'on ait pas le ballon. Je suis satisfait de ses prestations."

Une fiabilité précieuse à l'ASSE

Utilisé par tous les derniers coachs stéphanois à l'exception de Laurent Batlles, Mickaël Nadé a su profiter des défaillances de ses concurrents. Après une prolongation tardive à l'été 2024, le défenseur central formé au club avait pris du retard sur Yunis Abdelhamid durant la préparation alors que Dylan Batubinsika paraissait, lui, intouchable. Les deux derniers cités ont au final enchaîné les prestations catastrophiques, laissant la possibilité à Mickaël Nadé puis à Maxime Bernauer, arrivé au mercato hivernal, de s'imposer.

Cette saison, rebelotte. Avec l'arrivée de Chico Lamba pour 8 millions d'euros bonus compris, une charnière composée du Portugais et de Maxime Bernauer semblait s'imposer comme une évidence. Mais avec respectivement 11 et 10 matchs joués chacun cette saison en Ligue 2, les deux défenseurs n'ont pas pu enchaîner, laissant Mickaël Nadé bénéficier de ces absences.

Le gaucher n’a manqué que 63 minutes au total en championnat, avec une sortie à la pause contre Bastia et 18 minutes non disputées face à Pau. Jamais blessé, Mickaël Nadé engrange les minutes quelque soit le partenaire présent à ses côtés (Lamba, Bernauer, Batubinsika, Pedro, Le Cardinal). Et après une légère baisse de régime sous Horneland, il retrouve des couleurs depuis la signature de Philippe Montanier, qui en a lui aussi fait l'un de ses hommes de base. Solide, le natif de Sarcelles a trouvé sa place dans une animation qui l'expose beaucoup moins. La paire qu'il forme avec Julien Le Cardinal est complémentaire et fait actuellement le bonheur des Verts.

Contacté par la fédération ivoirienne

Les récentes prestations de Mickaël Nadé ne sont d'ailleurs pas passées inaperçues sur le continent africain. Né de deux parents ivoiriens, le défenseur central stéphanois pourrait techniquement porter les couleurs du pays de sa famille. C'est pourquoi il a été récemment contacté par la Côte d'Ivoire. Une prise de renseignements qui intervient à quelques mois de la Coupe du monde.

S'il n'est pas favori au vu de la densité dont disposent les Eléphants en défense, Mickaël Nadé est bien suivi par la fédération ivoirienne. La concurrence est féroce mais la situation de Willy Boly, pas en odeur de sainteté à Nottingham Forest, offre par exemple un peu d'espoir. Aucune certitude donc, mais la prise de contact est bien réelle, tout comme l'intérêt du joueur, évidemment.