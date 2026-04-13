Vainqueurs de l’ULSD, l’AS Saint-Étienne (ASSE) entame une nouvelle semaine avec un programme chargé jusqu’au voyage en Corse. Les Verts termineront la semaine par une rencontre à Bastia lors de la 31ᵉ journée de Ligue 2. Un rendez-vous important, face à lanterne rouge pour maintenir la cadence et se rapprocher de la Ligue 1.

Après un lundi au repos, les Verts retrouveront le chemin du Centre Sportif Robert Herbin, dès ce mardi. En ligne de mire, la rencontre au Stade Armand-Cesari de Bastia, samedi soir. Tenus en échec à l’aller par la lanterne rouge, les Stéphanois auront à cœur de s’imposer sur l’Île de Beauté.

Ce jeudi, et comme d’habitude depuis plusieurs semaines, les supporters pourront venir apporter leur soutien aux joueurs de l’ASSE, avant ce rendez-vous. En cette période de vacances scolaires dans la Loire, le rendez-vous est donné.

Il n’y a pas que les hommes de Philippe Montanier qui seront sur le pont en Corse, ce week-end. Les U19 stéphanois seront également à Bastia, dimanche à 15h.

À la même heure, le groupe réserve défiera Jura Sud à l’Étrat tandis que les U17 défieront Saint-Priest (Rhône).

Le groupe des féminines sera lui concerné par un match amical, ce mercredi face à Thonon Évian Grand Genève. A noter également que trois de leurs séances seront accessibles au public du côté de l’Étivallière.

La semaine de l'ASSE

Lundi 13 avril

Entraînement des pros féminines à huis clos

Mardi 14 avril

Entraînement des pros masculins à huis clos et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)

Mercredi 15 avril

Entraînement des pros masculins à huis clos

Match amical pour les Vertes : contre Thonon Évian Grand Genève (16h30)

Jeudi 16 avril

Entraînement des pros masculins ouvert au public au Centre sportif Robert-Herbin (11h) puis Conférence de presse avant #SCBASSE.

Vendredi 17 avril

Entraînement des pros masculins à huis clos et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (16h)

Samedi 18 avril

Entraînement des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)

Ligue 2 BKT (Journée 31) : Bastia - ASSE au stade Armand-Cesari (20h)

Dimanche 19 avril

U19 National (Journée 24) : Bastia - ASSE (15h)

National 3 (Journée 22) : ASSE - Jura Sud au stade Salif-Keita (15h)

U17 National (Journée 24) : ASSE - Saint-Priest sur le terrain Georges-Bereta (15h)

Source : ASSE.fr