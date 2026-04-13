Le Sainté Night Club revient avec un nouvel épisode consacré à l’ASSE après Dunkerque. Débrief, analyse et enjeux du sprint final sont au programme avant le choc face à Bastia.

Le rendez-vous est donné pour les supporters stéphanois. Le Sainté Night Club #217 lance une nouvelle émission riche en débats autour de l’AS Saint-Étienne à 21h. Après la victoire face à Dunkerque, les Verts sont au cœur de toutes les discussions. Entre satisfaction et prudence, le moment est charnière dans la saison. À quatre journées de la fin, chaque détail compte. Et cette émission promet d’y voir plus clair.

Autour de Kevin à la présentation, Karl et Pascal Pacaly seront présents pour décrypter l’actualité. Quentin animera le chat en direct. Un format interactif et engagé, fidèle à l’ADN du Peuple Vert.

ASSE : un débrief attendu après Dunkerque

Le premier thème sera consacré au débrief de la rencontre face à Dunkerque (2-1). Une victoire qui pourrait bien peser lourd dans la balance. Les consultants reprendront un concept bien connu : trois points forts à retenir de la rencontre.

L’ambiance sera évidemment évoquée. Le cortège, le stade, le soutien sans faille… Le Peuple Vert a encore répondu présent. Un contexte particulier qui pousse les joueurs à se surpasser.

Sur le terrain, les choix de Philippe Montanier seront analysés. Le passage en 4-3-3 plutôt qu’en 3-4-3 a-t-il tout changé ? La titularisation de Moueffek, le banc pour certains cadres… Un onze logique ou des paris osés ?

Autre sujet fort : Mahmoud Jaber. Son retour et surtout son entrée décisive interrogent. Est-il en train de devenir un atout majeur pour cette fin de saison ?

Enfin, la solidité défensive sera au cœur des débats. Avec seulement 6 buts encaissés en 2026, l’ASSE impressionne. Une base solide pour viser la montée. Mais cette défense peut-elle tenir en Ligue 1 ?

Les chroniqueurs livreront également leurs tops et flops. Deux choix chacun, argumentés. L’occasion de mettre en lumière les performances individuelles marquantes.

ASSE : progrès réels ou illusion avant la montée ?

Le second thème posera une question centrale : l’ASSE est-elle vraiment en progrès ?

Philippe Montanier estime que son équipe a livré son meilleur match. Mais ce constat est-il partagé ? Les Verts sont-ils prêts pour la Ligue 1 ? Ou restent-ils encore trop irréguliers ?

Le débat promet d’être animé. Car derrière les résultats positifs, certaines limites persistent. Et le niveau supérieur ne pardonnera pas.

Un sprint final sous haute tension

La Ligue 2 entre dans sa phase décisive. Quatre matchs. Quatre finales. L’ASSE joue gros.

Les concurrents marquent le pas. Les Verts en profitent. Un joker semble avoir été pris. Les probabilités de montée grimpent à 82%. Un chiffre élevé, mais pas une garantie.

La question est simple : cette avance suffira-t-elle ? Et un scénario se dessine déjà. Une possible finale face à Troyes le 25 avril. Un choc qui pourrait tout décider.

En parallèle, les supporters garderont un œil attentif sur Rodez – ESTAC. Un résultat qui pourrait avoir un impact direct sur la course à la montée.

ASSE – Bastia : une revanche dans le viseur

Enfin, l’émission se projettera sur le prochain match face à Bastia. Un rendez-vous important.

Le match aller avait laissé des regrets. Un nul 2-2, un penalty manqué… L’ASSE peut s’en vouloir. Cette fois, il faudra répondre présent.

Quelle composition ? Quel système ? Faut-il reconduire le 4-3-3 ? Des changements sont-ils à prévoir ? Les chroniqueurs livreront leurs analyses et leurs pronostics.

Rendez-vous ce soir, en live sur vos plateformes habituelles !

Rdv sur la chaîne Youtube de l'émission