La J30 de Ligue 2 a livré ses verdicts ce week-end. L’ASSE a battu Dunkerque 2-1 et prend ses distances à la 2e place avec 57 points. Troyes, leader avec 58 points et un match en retard à jouer à Rodez ce lundi soir, peut encore creuser l’écart. La course à la montée entre dans sa phase décisive. Voici les probabilités de Fabien Torre dans ce sprint final.

Le week-end a souri aux Verts. Pendant que Troyes va se déplacer à Rodez — ce lundi à 20h45 — Saint-Étienne en a profité pour s’imposer 2-1 face à Dunkerque et accroître son avance comme dauphin du championnat. Un point sépare désormais les deux prétendants au titre. Mais la situation pourrait changer dès ce soir.

Ce que disent les probabilités

Les statistiques sont claires. Troyes reste le grand favori pour décrocher le titre de champion de Ligue 2. Les modèles probabilistes lui accordent 66 % de chances d’être sacré, contre 31 % pour Saint-Étienne. Une tendance logique : l’ESTAC dispose d’un match en retard qui, s’il est remporté à Rodez ce lundi, porterait les Troyens à 61 points, soit 4 longueurs d’avance sur les Verts.

Sur la montée directe en Ligue 1, les deux clubs sont en revanche dans une position très confortable. Troyes a 93 % de chances de terminer dans le top 2, Saint-Étienne 82 %. La montée semble en très bonne voie pour les deux équipes. Mais le titre, lui, se jouera point par point jusqu’à la dernière journée.

Le scénario idéal pour l’ASSE

Pour que les Verts croient encore au titre, il faut que Rodez tienne bon ce lundi soir face à Troyes. Les Ruthénois, meilleure équipe du championnat sur les 10 dernières journées, ont les armes pour créer la surprise. Un nul ou une victoire ruthénoise garderait l’écart à un point et relancerait totalement la bataille, surtout que l'ASSE recevra Troyes lors de la 32e journée.

Pour être champion, les modèles indiquent qu’il faudra très probablement atteindre 67 points. Saint-Étienne en compte 57 aujourd’hui, avec 4 journées restantes. Il faudra donc en prendre au moins 10, soit trois victoires et un nul minimum. C’est ambitieux. C’est jouable.

Pour la montée directe, le scénario est plus rassurant. La barre des 64 points est estimée comme le seuil le plus probable pour valider une place dans le top 2. Avec 57 points et 12 points encore en jeu, les Verts ont largement les moyens d’y parvenir.

La course à trois en haut, le gouffre en bas

Le Mans, 3e avec 54 points, reste dans la course mais voit ses chances de montée directe limitées à 23 %. Les Manceaux ont raté le coche ce week-end avec un nul 0-0 à Boulogne, qui leur fait perdre du terrain après avoir fait la bonne opération la semaine dernière.

En bas du tableau, le sort semble scellé pour plusieurs équipes. Amiens est relégué à 96 %, Laval à 91 %, Bastia quasi certain de descendre. La barre du maintien est estimée à 33 points pour le 15e, avec une certitude à 38 points.

Rendez-vous ce lundi soir

Ce soir à Rodez, Philippe Montanier et ses joueurs regarderont le match d’une oreille attentive. Un résultat favorable des Ruthénois, et la course au titre repart de zéro. Une victoire troyenne, et l’ASSE devra serrer les dents et compter sur ses propres forces pour ne jamais lâcher.

Une chose est sûre : avec 4 journées à jouer et un point d’écart entre les deux premiers, cette fin de saison promet d’être haletante jusqu’au bout.